iOS 14.3 Güncellemesi Kablosuz Şarj Cihazlarını Bozuyor!

Apple'ın son güncellemesi iOS 14.3 kablosuz şarj sorunuyla yeniden gündemde. Daha önceki iOS 14.2 güncellemesinde pil sorunları yaşayan kullanıcılar, şimdi ise üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarını kullanamadıklarını söylüyor.

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda dağıtmaya başladığı iOS 14.3 güncellemesi sorunsuz gibi gözüküyordu. Ancak şimdi birkaç kullanıcı, bazı üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarını içeren bir sorun hakkında çevrimiçi şikayetlerini dile getiriyor.

Apple, iOS 14.3'ü Aralık ortasında açıkladı. Bu sürüm; Apple Fitness+, AirPods Max desteği ve iOS 14'de halihazırda bulunan çeşitli hizmetler ve uygulamalar için bir dizi önemli haber getirmeye odaklandı.

Apple ayrıca, önceki sürümlerde tespit edilen ve birikmekte olan birtakım sorunun düzeltilmesini de bu sürümle getireceğini dile getirdi. Özellikle mükemmel çalışmayan kablosuz şarjla ilgili bir sorunu ele alacaktı. Ancak güncelleme pek de beklenildiği gibi gitmiyor.

iOS 14.3 kablosuz şarj sorunu nedir?

iOS 14.3 güncellemesini yapan bazı kullanıcılara göre, kablosuz şarj dahil olmak üzere birçok sorun çözüldü. Ancak bazı kullanıcılar, iPhone'un şarj edilmesiyle ilgili yeni bir soruna işaret ediyor.

Bu sorun yalnızca üçüncü taraf kablosuz şarj cihazlarını etkiliyor. Şu ana kadar Apple'dan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği gibi, bu sorun için bir düzeltme yayınlanıp yayınlanmayacağı da belirsizliğini koruyor. Üçüncü taraf kablosuz şarj sorunları Apple'ın ilgi alanına girmiyor olabilir.

Her durumda tüm üçüncü taraf şarj cihazlarının çalışmayı durdurmadığını, bazı belirli modellerin çalıştığını hatırlatmakta fayda var.

iPhone 12 piyasaya sürüldükten birkaç gün sonra, MagSafe'in şarj istasyonları ön plana çıktı ve bu, çok sayıda üçüncü taraf manyetik kablosuz şarj aksesuarı arasında ilk seçenek haline gelmesini sağladı.

Ayrıca bu ayın başlarında, iOS 14.2 güncellemesinin bazı güç tüketimi sorunlarına neden olduğu bildirilmişti. iPhone'daki pilin hızlı bitmesi sorunu hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyorken, kullanıcılar iOS 14.2 güncellemesini yükledikten sonra pil sorunlarının başladığını doğrulamıştı.

Bazı kullanıcılar akıllı telefon pilinin bir gecede yüzde 20 ila yüzde 40 kayıp yaşadığını dile getirdi. iOS 14.2 güncellemesiyle gelen raporlar, iPhone'ların sadece 30 dakikalık kullanımda yüzde 50 oranına düşebidliğini gösteriyordu. Apple'ın yeni güncellemede bu sorunu ele alıp almadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.