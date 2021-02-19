iOS 14.5 Emojileri Ortaya Çıktı!

Apple'ın işletim sisteminin merakla beklenen yeni sürümünün yayımlanan beta geliştirici sürümü, 217 yeni emojiyi de beraberinde getirdi. Görülen iOS 14.5 emojilerinin yaklaşık 200'ü farklı ten tonlarındaki emojilerden oluşuyor. Öne çıkan diğer yeni emojiler arasında ateşli kalp, kansız bir şırınga, AirPods Max'e benzeyen kulaklıkla, yaralı kalp ve birkaç yüz emojisi yer alıyor.

Merakla Beklenen iOS 14.5 Emojileri Neler?

iOS 14.5'in Apple'ın iOS kullanıcıları ile buluşturacağı en önemli yazılım güncellemelerinden biri olması bekleniyor. Bu güncelleme yalnızca uygulama geliştiricilerini yeni uygulama izleme şeffaflığı kurallarına uymaya zorlamakla sınırlı kalmıyor aynı zamanda iPhone'un kilidini yüz maskesi takarken de açabilmek için Apple Watch'a başvurma özelliği de dahil olmak üzere kullanıcıları fazlasıyla sabırsızlandıracak özellikler sunuyor.

Tüm yeni özelliklerin ve gizlilikle ilgili konuların yanı sıra kullanıcıların çokça merak ettiği bir diğer unsur da emojiler. iOS 14.5 için ilk beta sürüm, piyasaya bu ayın başlarında sürüldü. iOS 14.5'in piyasaya sürülen beta sürümü ile işletim sisteminin yeni sürümü kullanıma sunulduğunda gelecek emojilerden bazıları da belli oldu.

Apple, Emojipedia'ya göre iOS 14.5 betanın son sürümünde 217 yeni emoji ekledi. Emojilerin büyük bir çoğunluğu (kesin bir sayı vermek gerekirse bu 200 olur) farklı ten tonlarındaki emojilerden oluştu. Birbirinden çeşitli ten tonlarındaki emojilere yer verilmesi elbette ki siyahi veya beyaz bir insanın kullanmak istediği herhangi bir ten tonunu tercih etmesine olanak tanımak. Böylece daha fazla kullanıcı kendisinin de istediği gibi bir emoji kullanabilir.

Apple'ın yeni emoji paketinin içerisinde üç farklı yüz emojisi yer aldı. Bu emojiler nefesini dışarıya veren yüz, sarmal gözlü yüz ve bulutlu yüz emojilerinden oluşuyor. Bu emojilerin herhangi bir setin parçası olup olmadığı göz ardı edilecek olursa hangi durumlar için kullanılabileceğine dair kullanıcıların daha şimdiden birkaç tahmini var.

Apple, güncellemede ayrıca iki yeni kalp emojisi de ekledi. Bu kalp emojileri, yangın içerisindeki kalp ve yaralanmış kalp emojilerinden oluşuyor. Klavyede en çok kullanılan kalp emojilerinden kırık kalbe alternatif görmek çoğu iOS kullanıcısını memnun etmiş görünüyor.

iOS 14.5 beta sürümünde ayrıca kansız şırınga ve Airpods Max'e benzer kulaklık emojileri de yer aldı.