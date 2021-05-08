iOS 14.5 Takip Engelleme Kullanım Oranı Belli Oldu!

Apple'ın en son yayımladığı güncelleme, iOS 14.5 takip engelleme özelliğinin kullanıcılarla buluşmasını sağladı. Bu güncelleme, kullanıcıların üçüncü taraflarla paylaşmak istemediği bilgilerini uygulama geliştiricileri tarafından toplanmasını engelleyecek bir özellik içerdiğinden ötürü geliştiriciler tarafından özelliğin ne ölçüde kullanıldığı da merak konusu oldu.

iOS 14.5 Takip Engelleme Ne Kadar Çok Kullanılıyor?

Apple'ın iOS 14.5 güncellemesinde kullanıcılarla buluşturduğu uygulama izleme şeffaflığının kullanım oranı belli oldu. Kullanıcıların bilgilerinin toplanmasını engelleyen özellik, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iOS kullanıcılarının yüzde 96'sı tarafından benimsenen bir özellik oldu. Bu kullanıcıların %96'sı uygulamaların kendisini takip etmesini engelledi.

Flurry tarafından toplanan veriler, Ameria Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcıların sadece yüzde 4'ünün uygulamalar tarafından istenen izinleri verdiğini gösterdi.

Bazı Geliştiriciler, Kullanıcıları Kandırmaya Çalışıyor

Uygulama izleme şeffaflığının geçen günlerde yayımlanan iOS 14.5 güncellemesi ile tüm iPhone kullanıcılarına ulaşmasının bir sonucu olarak uygulama geliştiricileri kullanıcıların verilerini eskisi gibi toplayamamaya başladı.

Uygulama izleme şeffaflığı olarak bilinen özellik, kullanıcıların takip edilmesinin engellemenin yanı sıra kullanıcılar hakkında bilgi toplamanın, özel kullanıcı profilleri elde etmenin de önüne geçerek gelirinin büyük bir kısmını reklamcılık servisi oluşturan uygulamaların bazı işlevselliklerini yitirmesine neden oluyor.

Geliştiriciler yeni güncelleme sonrasında eskiden sahip olduğu olanaklardan yine yararlanabiliyor ancak bunu yapmak için kullanıcılara makul bir sebep sunmaları ve onlardan böylelikle izin almaları gerekiyor. Uygulama geliştiricileri kullanıcılara her ne kadar çeşitli sebepler sunsa da kullanıcıların büyük bir kısmı seçimini izin vermekten yana yapmayabiliyor.

Kullanıcıların daha çok izin taleplerini reddetme eğiliminde olduğunun bilincinde olup uygulamanın istediği izinleri onaylamasını sağlamak isteyen geliştiriciler de çözümü onları yanlış yönlendirecek mesajlar göstermekte buluyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapora göre iOS 14.5 güncellemesini alan 10.000'in üstünde uygulama, kullanıcılardan izleme izni almak için türlü türlü yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin içerisinde kullanıcıların izinlere onay vermesini sağlayacak yanlış yönlendiren ibareler kullanmak gibi yöntemler bulunuyor ancak uygulama geliştiricilerinin bu gibi yöntemleri kullanması Apple tarafından yasaklandı.

Teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada uygulama geliştiricilerinin kullanıcılardan izin almak için herhangi bir teşvikte bulunması durumunda o geliştiricilerin uygulamalarının App Store'dan kaldırılacağını belirtti.