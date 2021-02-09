iOS 14.5 ile Varsayılan Müzik Uygulaması Seçme Geldi!

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde beta olarak yayınlanan iOS 14.5 ile birlikte pek çok yenilik sistem genelinde yerini alıyor. Nitekim kullanıcılar bu güncelleme ile birlikte Face ID'i maskeliyken de kullanabiliyor ya da varsayılan müzik uygulaması ayarlarını değiştirebiliyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

iOS 14.5 ile Gelen Yenilikler Neler?

Face ID'i Maske ile Kullanabilme

Varsayılan Müzik Uygulamasını Değiştirme

Performans İyileştirmeleri

Hata Düzeltmeleri

iOS 14.5 Beta ile sunulan yeniliklerden en önemlisi Face ID teknolojisini maske ile kullanmanız olabilir. Gerçi bu ifade bir miktar yanıltıcı olabilir çünkü temelde Face ID hala maskeli olduğunuzda sizi tanımayacak. Öte taraftan bir Apple Watch sahibi iseniz, artık Face ID sınırına takılı kalmanız gerekmeyecek.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar, varsayılan müzik uygulaması ayarlarında da değişiklik olduğunu işaret ediyor. Buna göre Siri'den bir parça oynatmasını istediğinizde, hangi uygulamadan yapması gerektiğini de seçebileceksiniz. Ayrıca Siri'nin bundan sonraki talimatlarınız için hangi uygulamayı varsayılan olarak kullanmasını istediğinizi de değiştirebilirsiniz.

Yine de Reddit üzerindeki kullanıcıların yorumlarına baktığımızda bu özelliğin her zaman çok da başarılı bir şekilde çalışmayabildiğini görüyoruz. Nitekim çok sayıda kullanıcı bu ayarın henüz hatalı bir şekilde çalıştığını vurguluyor. Örneğin varsayılan uygulamayı Spotify olarak seçenler Siri'den bir müzik istediklerinde bazen Spotify'dan bazense Apple Music'ten çalındığını aktarıyor.

Ayrıca ufak bir bilgilendirme olması adına bu özelliğe henüz bir menü yardımı ile erişemiyorsunuz. Ve hatta bazı kullanıcılar bu aşamada varsayılan uygulamayı dahi seçemiyor. Tabii ki diğer tüm güncellemelerde olduğu gibi, bu güncellemede de bolca hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri bulunuyor.

iOS 14 ile birlikte devreye sokulan varsayılan uygulama düzenlemeleri, kullanıcıların istedikleri internet tarayıcısını ve e-posta servisini varsayılan olarak ayarlayabilmesine olanak sunuyor. Tabii ki bu değişikliklerin son birkaç yıldır süren anti-tröst soruşturmasının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.

Şu an halihazırda varsayılan e-posta ve varsayılan internet tarayıcısı ayarlarını değiştirebilen kullanıcılar, varsayılan müzik uygulaması için bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi gözüküyor.

Peki siz bu haberimizde yer verdiğimiz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce varsayılan uygulama değişiklikleri her işletim sisteminde olmalı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.