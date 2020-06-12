iOS 14 Tanıtımına Az Kaldı, Apple WWDC Etkinliği Programı Açıklandı

Apple, 2020 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın programını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tamamen online gerçekleşecek WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere yazılımsal yeniliklerin yanı sıra Apple’dan yeni donanımlar göreceğiz.

Şimdiye Kadarki En Büyük WWDC Etkinliği Olacak

22 Haziran’da gerçekleşecek Apple Geliştiriciler Konferansı, 31 yıllık tarihinde ilk kez katılımcıları buluşturmayacak. Tamamen dijital bir formatta olsa düzenlecek olsa da Apple, etkinliğin bugüne kadarki en büyük WWDC etkinliği olacağını iddia ediyor.

Online Düzenlenen İlk Apple Geliştiriciler Konferansı

Keynote yayını, Apple.com, Apple Geliştirici uygulaması, Apple Geliştirici sitesi, Apple TV uygulaması ve YouTube’dan online olarak yayınlanacak. Etkinlik sadece kayıtlı Apple geliştiricilerine değil, herkese açık olacak. Açılış konuşmasının ardından Apple, iOS, macOS, watchOS ve tvOS için son güncellemeler hakkında bilgi verecek. Bu geliştirici merkezli sunum, Apple Geliştirici sitesi ve Apple Geliştirici Uygulaması’nda olacak. Geliştirici odaklı sunumlar 23 Haziran’da başlayacak, 26 Haziran’a kadar devam edecek.

Apple WWDC 2020 Etkinlik Programı

Apple, Apple mühendisleriyle 1’e 1 oturumlar dahil olmak üzere 100’den fazla teknik ve tasarım oturumu planladı. Bu oturumlar için kaydedilen tüm videolar Apple’ın Geliştirici uygulaması ve web sitesi üzerinden günlük olarak yayınlanacak.

Apple, WWDC 2020 etkinliği öncesinde yeni Apple Geliştirici forumlarının açılışını yapacak. Online forumlar, dünya genelinde 1000’den fazla Apple Mühendisini bir araya getirecek. Forum üyeleri Apple mühendisleri ve kendi aralarında sorular sorup cevaplayabilecek. Etkinlik sırasında geliştiriciler forumlara göz atabilecek, soru sorabilecek, soru araması yapabilecek.

WWDC 2020’yi takip etmek isteyen geliştiricilere mühendislik oturumlarına kaydolma ve oturum videolarıyla ilgili detaylar için Apple Developer Uygulaması’nı indirmeleri tavsiye ediliyor. Geliştiriciler e-posta yoluyla da bilgi alabilecek veya Apple Geliştirici sitesinde bulabilecek.