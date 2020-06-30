iPhone'lar İçin iOS 14 Beta 2 (Public Beta 1) Ne Zaman Gelecek?

Apple, WWDC 2020 açılış konuşması sona erdikten sonra geliştiriciler için iOS 14 ve iPadOS 14’ün ilk betasını yayınlamıştı. iOS 14 ve iPadOS 14’ün ilk beta sürümü nispeten kararlı olsa da, birçok kullanıcı Apple’ın işletim sistemini denemek için ikinci beta sürümün yayınlanmasını bekliyor. iOS 14 beta 2 developer/iOS 14 public beta 1 olarak gelecek güncellemede mevcut hataların düzeltilmesi bekleniyor. Peki, iOS 14 ikinci beta ne zaman gelecek?

iOS 14 Beta 2/Public Beta 1 Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS 14 beta geliştiricilere sunulmuş olsa da herkes tarafından kolayca indirilip yüklenebiliyor. iOS 13’ün ilk betasına kıyasla performans açısından daha iyi olmasına karşın çeşitli sorunlarla da baş başa bırakıyor. Bu yüzden iOS 14 özelliklerini, iOS 14 ile gelen yeni özellikleri deneyimlemek isteyen kullanıcılar, ikinci betanın yayınlanmasını bekliyor. iOS 14’ün ilk betasının 22 Haziran’da indirilmeye açıldığını düşünürsek, ikinci beta muhtemelen Temmuz ayının ilk haftasında (6-7 Temmuz) yayınlanabilir. Geliştiriciler için yayınlanacak ikinci beta sürüm, herkese açık ilk beta sürümle çıkaşabilir. Yani iOS 14 Beta 2 ile iOS 14 Public Beta 1 aynı tarihte yayınlanabilir.

iOS 14 ile birlikte iPad’ler için iPadOS 14 ve Apple Watch’lar için watchOS 7 public beta sürümleri de yayınlanabilir. iOS 14’ün ikinci betasının yayınlanmasını beklemek istemeyenler, herkese açık beta programına katılmayı düşünmeyenler için iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberimize bakabilir.

iOS 14 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

iOS 14 final sürümü, Temmuz ayında yayınlanmaya başlayacak iOS 14 public betaların ardından indirilmeye açılacak. iOS 14 final, desteklenen modeller için sonbaharda (muhtemelen Eylül ayında tanıtılacak iPhone 12'lerle birlikte) yayınlanacak.

iOS 14 Güncellemesi Alacak Modeller

iPhone'lar için iOS 14 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?