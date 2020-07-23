iOS 14 Beta 3 Yayınlandı: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Apple tarafından WWDC 2020 sırasında duyurulan ve bir süredir kullanıcılara açık şekilde bulunan iOS 14, yeni bir güncelleme aldı. Bugünün ilk saatlerinde yayınlanan iOS 14 Beta 3 sistemdeki bazı önemli hataları gidermekle birlikte bazı önemli yeniliklerle birlikte geliyor.

iOS 14 Beta 3 Yenilikleri Neler?

Eylül 2020 döneminde kararlı sürüm ile karşımıza çıkması beklenen iOS 14, geliştiriciler ve önden denemek isteyen kullanıcılar için bir süredir beta olarak yayınlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iOS 14 Beta 3 ile birlikte kararlı sürüme yönelik bir adım daha atıldı.

İşte iOS 14 Beta 3 ile gelen bazı yenilikler:

- iOS 14 ile gelen araç takımlarını ilk kez kullandığınızda yeni bir açılır pencere görünüyor.

- iOS 14 ana ekranını ilk kez düzenlediğinizde yeni bir açılır pencere görünüyor.

- 'Saat' uygulaması için yeni araç takımları yayınlandı.

- 'Müzik' uygulamasında kullanılan simge değişti.

- 'Müzik' uygulamasının araç takımı değişti.

- 'Müzik' uygulamasının kütüphane arayüzü yenilendi.

- iOS 14 Beta sürümlerinde yaşanan 'Diğer' depolama alanı sorunu düzeltildi.

- WatchOS 7 ile birlikte kullanıldığında iOS 14, eve geldiğinizde ellerinizi yıkamanızı hatırlatıyor.

- Memojiler için yeni maske seçenekleri eklendi.

Tabii bu yeniliklerin ilk gözlemlerde tespit edilen yenilikler olduğunu vurgulayalım. Apple, muhtemelen çok daha fazla değişiklik yayınlamış olabilir. Öte taraftan beta sürümlerinde bolca bulunan hataların önemli bir kısmının da çözüme kavuşturulduğunu söyleyebiliriz.

Eğer sorunsuz bir işletim sistemi istiyorsanız şu aşamada iOS 14 Beta sürümlerine geçmenizin pek mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Eğer bu sürümleri halihazırda kullanıyorsanız güncellemenin cihazınıza gelmiş olması gerek. Eğer güncellemeyi henüz göremiyorsanız bir süre daha beklemenizde fayda var.