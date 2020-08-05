Apple tarafından yayınlanan ve iOS 14 yazılımının dördüncü basamak geliştirici sürümü olan iOS 14 Beta 4 beraberinde bazı önemli yenilikler ve hata iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Peki iOS 14 Beta 4 yenilikleri neler ve hangi kimler indirebilir? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

iOS 14 Beta 4 Yenilikleri ve Hata Düzeltmeleri

Yayınlanan yeni güncelleme 18A5342e yapı numarası ile birlikte geliyor ve şu an için yalnızca geliştiriciler için indirilebiliyor. Buna karşın ilerleyen günlerde halka açık olarak da yayınlanacağını ve Public Beta kullananlar tarafından da indirilebileceğini vurgulayalım.

- iOS 14'ün beta sürümleri başlangıçta Covid-19 temas izleme API'sini desteklemiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte Apple'ın ve Google'ın Bildirim API'si kullanılabilir hale geldi.

- iOS 14 Beta 3'te yer verilmeyen 3D Touch özelliği, söz konusu teknolojiyi destekleyen cihazlar için geri döndü. iPhone X'ten önceki 3D Touch desteğine sahip modeller artık 3D Touch ile sunulan imkanlardan faydalanabilir.

- Apple TV uygulaması için yeni araç takımları eklendi.

- İçerik arama kısmında iyileştirmeler yapıldı.

- Hava Durumu araç takımları artık düzgün çalışıyor.

- iPad Pro 2020 modellerindeki LiDAR otomatik kişi yüksekliği algılama özelliği ile geliyor.

- Anımsatıcılar araç takımı yenilendi.

Şu aşamada güncellemenin yeni olmasından dolayı yeniliklerin tam bir listesini bilmek mümkün olmasa da ilerleyen saatlerde daha net bilgilere erişmemiz mümkün olacaktır. Buna ek olarak yazılımın bazı önemli hata iyileştirmeleri ve performans stabilizasyonları ile geldiğini biliyoruz.

Eğer iOS 14 Beta 4'ü kullanmayı planlıyorsanız bunun bir beta sürüm olduğunu ve bazı can sıkıcı hatalara sahip olabileceğini, performans noktasında sorunlar yaşatabileceğini ya da verilerinizin kaybolabileceğini hatırlatalım. En iyi deneyimi elde edebilmek adına kararlı sürümü beklemeniz daha mantıklı olabilir.

Peki siz iOS 14 Beta 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer bu güncellemeyi yüklediyseniz dikkatinizi çeken, bizim gözümüzden kaçan, yenilikler bulunuyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.