iOS 14 Beta 5 Public Beta Yayınlandı

Apple tarafından WWDC 2020 sırasında duyurulan iOS 14 pek çok yenilikle beraber geliyor. Bir süredir beta olarak sunulan yazılımın beşinci basamak beta sürümü geçtiğimiz günlerde geliştiriciler için yayınlanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde iOS 14 Beta 5 Public Beta sürümü de halka açık şekilde yayınlandı.

iOS 14 Beta 5 Public Beta Yenilikleri: Hangi Yeniliklerle Geliyor?

Apple'ın kararlı sürüme geçiş öncesi son adımlarının atıldığı bu güncellemenin 2 GB ila 4 GB arasında değişen büyük bir dosya boyutuna sahip olduğunu görüyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere güncelleme kararlı sürüme geçiş öncesi hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanıyor ve bu nedenle pek yenilik sunmuyor. Yine de bu, değişen bir şeylerin olmadığı anlamına gelmiyor.

Peki yeni güncelleme ile geldiği fark edilen yenilikler arasında neler yer alıyor?

- Uygulamalardaki ikonik kaydırma tekerleği geri dönüyor.

- 'Bugün' ekranındaki Apple News yenilendi. Kullanıcılar artık daha fazla sayıda habere ulaşabiliyor.

- 'Gizli Albüm' özelliği.

- Covid-19 Maruz Kalma Bildirimleri için yeni 'Kullanılabilirlik Uyarıları'

- Maruz Kalma Bildirimleri için yeni sürelendirme seçenekleri.

- Araç Takımları için yeni gizlilik seçenekleri.

- Kısayollar uygulaması için yeni bir 'Kısayollardaki Yenilikler' ekranı.

Güncelleme Public Beta programına dahil olan kişiler için hemen şu an indirilebilir durumda. Aynı zamanda iPadOS 14 Beta 5 Public Beta'nın da yayınlanmış olduğunu ve hemen şu an indirilebilir olduğunu hatırlatalım. Peki siz iOS 14 ile sunulan yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.