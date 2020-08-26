Apple geçtiğimiz saatlerde iOS 14 Beta 6 sürümünü yayınladı. Peki yeni beta sürümünde kullanıcıları hangi değişiklikler bekliyor? İşte iOS 14 Beta 6 yenilikleri ve merak ettiğiniz diğer tüm detaylar!

iOS 14 Beta 6 Yenilikleri

iOS 14 Beta 6 ve iOS 14 Public Beta 6 eş zamanlı olarak beta programına dahil olan geliştiriciler ve diğer tüm kullanıcılar için yayınlandı. Apple, işletim sisteminin kararlı sürümüne yaklaşırken haftalık yayınlama politikasına doğru bir dönüş yapıyor ve iOS 14 Beta 6, beraberinde bazı küçük değişiklikler ile birlikte geliyor.

- Kontrol merkezinde hücresel ağ ve kablosuz ağ üzerinden yapılan çağrılar için de mikrofonun kullanıldığı gösteriliyor.

- Kaydırma tekerleği için bazı animasyon değişiklikleri yapıldı.

- Uçak modu göstergesi eklendi.

- Spetial Audio özelliğine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Eğer siz de iOS 14'ü herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, bunu Apple'ın internet sitesinden yapabilirsiniz.Tabii bunun bir beta sürüm olduğunu ve çeşitli sorunlar ile karşılaşabileceğinizi hatırlatalım. Peki siz iOS 14 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.