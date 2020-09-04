iOS 14 Beta 7 Yenilikleri

Önümüzdeki ay tüm kullanıcılar için yayınlanması beklenen iOS 14 şu sıralar son beta güncellemelerini alıyor. Eğer siz de beta programına dahilseniz iOS 14 Beta 7 hemen şu an indirilebilir durumda. Peki yeni güncelleme hangi yeniliklerle birlikte geliyor ve kullanıcılara neler sunuyor?

iOS 14 Beta 7 ile Gelen Yenilikler

iPad kullanıcıları için yayınlanan iPadOS 14 Beta 7 ve iPhone kullanıcıları için yayınlanan iOS 14 Beta 7, yeniliklerden ziyade hata düzeltmelerine, performans iyileştirmelerine ve stabilizasyona odaklanıyor. Öte taraftan bu, yeni güncelleme ile hiçbir şeyin eklenmediği anlamına gelmiyor.

Kullanıcı bazında 400 MB ile 500 MB arasında değişen iOS 14 Beta 7 ile gelen yenilikler kısaca şu şekilde:

- Karanlık mod için yeni arka plan görüntüleri.

- Uygulama kategorilerinde değişiklikler yapıldı.

- Hata düzeltmeleri.

- Performans iyileştirmeleri.

Son sızıntılar dahilinde iOS 14'ün ve iPadOS 14'ün önümüzdeki ay itibarıyla tüm kullanıcılar için yayınlanmasını bekliyoruz. iOS 13'ün 19 Eylül 2019 tarihinde yayınlandığını göz önüne aldığımızda yeni güncelleme için de benzer bir takvim aralığı bekleyebiliriz.

Peki siz iOS 14 Beta 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yukarıdaki ayrıntılara ek olarak dikkatinizi çeken başka yenilikler oldu mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.