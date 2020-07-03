iOS 14 Beta Pil Ömrü ile Şaşırttı! iOS 14 Beta 1 vs iOS 13.5.1 Pil Karşılaştırması

iOS 14’ün ilk betası WWDC etkinliği sonrası hemen indirilmeye açıldı. Sadece geliştiriciler değil, tüm kullanıcılar iOS 14 betayı kolayca indirip yükleyebiliyor. Son iOS sürümü iOS 13.5.1’den iOS 14 betaya geçmeyi düşünen kullanıcılar iOS betanın pil ve hız performansını merak ediyor. iOS 14 beta hız testinin ardından pil testi de gerçekleştirildi.

Apple, geçen ay ilk kez online düzenlediği WWDC 2020’de iOS 14’ü tanıttığında pil geliştirmelerinden bahsetmedi. Bununla birlikte, eski iPhone’ların daha yeni iOS sürümüne yükseltildikten sonra pil ömründe düşüş olması sıkça karşılaşılan bir sorun. Peki, iOS 14 için de aynı şey geçerli mi?

iOS 14 Beta Pil Testinde İnanılmaz Sonuç!

YouTuber iAppleBytes, güncellemenin etkisini görmek için iPhone SE 2020 ile iPhone 11 modellerinde iOS 14 beta 1 ve iOS 13.5.1’in pil ömrünü karşılaştırdı. iOS 14 beta 1 yüklü 2020 iPhone SE’de pil ömrü hafif arttı. Bununla birlikte Geekbench’in pil karşılaştırmasında 2506 ve 2512 puanları elde edildi ki, bu günlük kullanımda fark edilmeyecek bir fark. iPhone 11’in pil test sonucu daha ilginç. Cihazın pil skoru iOS 13.5.1’de 3630 iken iOS 14 beta 1’de 3988’e çıktı. iPhone 11 serisinin zaten harika bir pil ömrü sunduğu düşünüldüğünde sonuç mükemmel. Kaldı ki bu daha iOS 14’ün ilk betası, Apple işletim sistemini daha iyi optimize ederek pil ömrünü artıracaktır. Tabii ki son rötuşlarla pil ömründe düşüş olma olasılığı her zaman var.

iOS 14 Beta İndir

iOS 14 beta şu anda indirilebiliyor ancak geliştiricilere özel sürüm olduğundan birçok hata içeriyor. Öte yandan iOS 14 public beta (herkese açık) sürüm çok yakında yayınlanacak. Beklemek istemiyorsanız iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberimize göz atabilir, iOS 14 betaya çoktan geçip iOS 13.5’e geri dönmenin yolunu arıyorsanız, iOS 14 betadan iOS 13’e geri dönüş (sürüm düşürme/downgrade) rehberimize bakabilirsiniz.

iOS 14 Alacak Modeller

Final sürümü iPhone 12 çıkış tarihi olan Eylül’de yayınlanacak iOS 14, iPhone 6s ve üzeri modellere gelecek. iOS 14 güncellemesi şu cihazlara verilecek: