iOS 14 Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Apple tarafından bir süredir beta olarak yayınlanan iOS 14 bazı önemli tasarımsal ve deneyimsel değişikliklerle birlikte geliyor. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni bir raporla birlikte iOS 14 çıkış tarihi sızdırıldı. Peki kullanıcılar işletim sistemine ait yeni sürümü ne zaman indirebilecek ve kimler bu güncellemeden faydalanabilecek? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

iOS 14 Çıkış Tarihi: Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana muzdarip olduğumuz yeni tip koronavirüs nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zinciri, iPhone 12 modellerinin tanıtılmasını ve satışa sunulmasını geciktirebilir gibi gözüküyor. Buna karşın iOS 14'ün yayın tarihi, bu potansiyel gecikmelerden etkilenmekten uzak.

Söz konusu raporlara göre iOS 14, Eylül 2020 döneminde son halini alarak kullanıcılara yayınlanacak. iOS 13'ün 19 Eylül 2019 tarihinde yayınlandığını göz önüne aldığımızda yeni sürüm için de benzer bir takvim bekleyebiliriz.

Yine de yeni güncellemeyi kurabilmek için birkaç hafta daha beklemenize gerek yok. iOS 14 Public Beta son güncellemelerle birlikte oldukça kararlı bir hale geldi ve yeni sürümü merak edenler için yüklenebilir bir duruma kavuştu.

Ufak bir hatırlatma olarak iOS 13 güncellemesini alan tüm iPhone modellerinin iOS 14 güncellemesini de alacağını söylemiş olalım. Yani kullandığınız cihaz iOS 13'ü aldıysa iOS 14'ü de kurabileceksiniz. Peki siz iOS 14 hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni sürümü beğendiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.