iOS 14 Güncellemesi Fortnite'ın Silinmesine Yol Açabilir

Apple, geçtiğimiz hafta işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 14'ü yayımlamıştı. İşletme sisteminin son sürümüne sahip olan mobil kullanıcılar yenisürümün özelliklerinden her ne kadar mutluluk duymuş olsa da akıllı telefonunda Fortnite olan kullanıcıları büyük bir hüsran bekliyor olabilir. Epic Games tarafından paylaşılan tweette iOS 14 güncellemesi Fortnite'ın silinmesine yol açma durumunun muhtemel olduğuna dair oyunculara önemli bir uyarıda bulunuldu. İşte Epic Games'in paylaştığı tweet ile ilgili detaylar!

Epic Games, geçtiğimiz aylarda Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemişti ve video oyunu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle App Store'dan kaldırılmıştı. Akıllı telefonunda Fortnite'ın bulunduğu oyuncular popüler battle royale oyununu oynamaya devam etme imkanına sahip olsa da iOS işletim sistemli akıllı telefonunda Fortnite olmayan kullanıcılar büyük bir engel ile karşılaştı.

İki şirket arasındaki yüksek gerilim sıcaklığını korumaya devam ederken Epic Games tarafından paylaşılan iOS 14 sürümü ile ilgili tweet iOS işletim sistemli akıllı telefona sahip olan oyuncuların dikkatini çekti. Epic Games, iOS 14 güncellemesine ilişkin tweetinde, Fortnite'ı iOS işletim sistemli bir telefonda oynayan oyuncuların güncelleme ile beraber video oyununu bir daha oynayamayacağına dair oldukça önemli bir uyarıda bulundu.

Epic Games, oyuncularını uyardığı tweette, iOS 14 güncellemesi yapacak bazı kullanıcılara yazılım güncellemesinin yapılması için uygulamaların geçici olarak kaldırılması ile ilgili bir mesaj gösterildiğini ve kabul edenlerin cihazından Fortnite'ın kaldırılabileceğini söyledi. Battle royale oyunu Fortnite App Store'dan kaldırıldığı için cihazdan kaldırılan video oyununun bir daha yüklenmesi de mümkün olmuyor.

Uygulamaların geçici olarak kaldırılmasının istenmesinin sadece Fortnite'ın kaldırılması için istenmediğini, cihazda yeterli alan olmadığı için istenen bir izin olduğunu da belirtmek gerekiyor. iOS 14 güncellemesini alacak olan kullanıcıların telefonunda güncelleme için yeterli alan bulunmuyorsa söz konusu onay kutusunun çıkması muhtemeldir. Fortnite'ı cihazında oynamaya devam etmek isteyen oyuncuların iptal butonuna basması ve telefonunda yer almak için bazı uygulamaları cihazından kaldırması yeterlidir.

iOS players who wish to continue playing Fortnite should press Cancel first. Then, to free up space you can offload apps or media by going to Settings->General->iPhone Storage. Once you have cleared out enough space, attempt the update again and the prompt will no longer appear.