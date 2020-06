Apple Sınırları Zorluyor: iOS 14 ile Gelen 5 Gizli Yenilik

WWDC 2020 sırasında duyurulan iOS 14 kullanıcıların deneyimini iyileştirecek bazı önemli yenilikler ile birlikte geliyor. Buna karşın etkinliğin doğası gereği her yeniliğin aktarılması pek mümkün değil. Apple tarafından duyurulmayan ancak gündelik kullanımda işe yarayan bazı gizli özellikler beta sürüm ile birlikte ortaya çıktı. İşte iOS 14 ile gelen 5 gizli yenilik ve merak edilen detaylar!

Eylül 2020 döneminde kullanıcılara sunulacak olan iOS 14'ün temelde arayüz üzerinde önemli iyileştirmeler aldığı söylenebilir. Buna ek olarak gündelik kullanımı iyileştirecek bazı kısmi yenilikler de bulunuyor. Sizler için aşağıda derlediğimiz bu yeniliklerin muhtemelen güncellemeyi alan her modelde kullanılabilir olacağını tahmin ediyoruz.

iPhone'un Arkasına Dokunun!

iOS 14 ile gelen heyecan verici özelliklerden ilki, cihazınızın arkasına dokunarak çeşitli komutları yerine getirebilmenize olanak sunuyor. Android 11 için de geliştirme aşamasında olduğu düşünülen bu özellikle birlikte cihazınızın arkasına iki ya da üç kere dokunarak farklı işlevlerin kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.



These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu