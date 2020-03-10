İOS 14 ile İlgili Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

Apple'ın mobil işletim sürümünün en yeni sürümü olacak iOS 14 ile ilgili özellik bilgileri gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler arasında, yeni fitness uygulaması, genişletilmiş kalem desteği ve çok daha fazlası yer alıyor.

Yakın zamanda 9to5Mac, henüz yayınlanmamış iOS 14 kodlarında yer alan birkaç yeni özelliğin ayrıntılarını paylaştı. Bu özelliklerin her birinin, iOS 14 ile ilgili olduğu kesin değil ancak hepsi Apple için büyük bir yazılım yükseltmesi olabilecek gibi duruyor.

Birincisi, “Seymour” kodlu yeni bir fitness uygulaması ve muhtemelen kullanıcı formunda Fit veya Fitness olarak adlandırılacak. Mevcut etkinlik uygulamasının yerine iOS 14, watchOS 7 ve tvOS 14'ü hedefleyen bağımsız bir uygulamaya sahip olacak gibi görünüyor. Yeni uygulama, Apple Watch kullanımı sırasında gerçekleştirebileceğiniz farklı egzersizler ve etkinliklere sahip fitness videolarını indirmenize izin verecek. Saat'in kullanılabileceği egzersiz türlerini, potansiyel olarak genişlettiği söyleniyor.

iOS 14, Apple Pencil'ın daha geniş kullanımına izin veren, PencilKit adında yeni bir API içerecek. Standart olmayan normal metin giriş alanlarında, el yazısı tanıma ve dönüştürme olanağı sağlayan Apple Pencil, mesajlar, posta, takvim ve diğer uygulamalara metin girmeye olanak tanıyacak.

Apple'ın, grup sohbetlerindeki @ etiketli kişileri, gönderilmeyen mesajları, durum güncelleme işlevini ve mesajları okunmamış olarak işaretleme gibi özellikleri test ettiği söyleniyor. MacRumors, bu ince ayarların sadece testte olduğunu ve henüz uygulamaya eklenmediğini belirtiyor.

9to5Mac’in Apple söylentileri, watchOS 7 için yeni özellikler, iPadOS'ta gelişmiş mouse desteği, Apple Watch için kan oksijen izleme özelliği ve Apple'ın kendi kulak üstü kulaklıklarını çıkarmayı planladığını gözler önüne seriyor.