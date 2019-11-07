iOS 14 Nasıl Olacak? iOS 14 Özellikleri Neler? İşte Konsept Videosu

Apple'ın yeni işletim sistemi hakkında detaylar gelmeye başladı. iOS 14 işletim sistemi hakkında bir YouTuber konsept videosu yayınladı. iOS 14 ne zaman çıkacak? Hangi yenilikler ile gelecek? Tüm detayları ile sizlere aktarıyoruz.

iOS 14 Özellikleri

iOS 14 işletim sistemi ile beraber Apple'ın uygulamalarının logoları değişecek. Konsept videosundaki yeni logolar oldukça hoş görünüyor. iOS 14 ile çağrı ekranı da değişecek. Gelen çağrılar ekran açık olduğu zaman kart şeklindeki kutucuğun içerisinde görünecek. Şık bir çağrı ekranı arayüzü bizleri karşılayacak.

Always on Display, iOS 14 güncellemesi ile kullanıcılara sunulacak. Split View desteği cihazlara gelecek. Split View sayesinde ekranda aynı anda iki uygulama çalıştırılabilecek. iOS 14 ile sürükle bırak desteği iPhone modellerine gelecek. Ayarlar bölümünden Apple kimliği kolayca değiştirilebilecek.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan iOS 14 konsept videosuna geçelim The Hacker 34 isimli kanalın yayınladığı konsept videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iOS 14 Güncelemesi Ne Zaman Çıkacak?

iOS 14 işletim sistemi Apple'ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacak ve etkinlik sonrasında beta programı başlayacak. Beta programına isteyen herkes kayıt olabilecek.

iOS 14 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Muhtemel)