iOS 14 Şifrelenmiş Diskleri Destekleyecek

iPad’e harici hard disk bağlamak oldukça kolay ve Apple’ın dosya yöneticisi Dosyalar aracılığıyla disk içeriği kolayca görüntülenebiliyor. Ancak şifrelenmiş bir diskin içeriği görülemiyor. iOS 14 güncellemesi ile bu değişiyor. Artık şifrelenmiş bir disk kullanıyorsanız iPad ve iPhone cihazınızdan diskteki verilere erişebileceksiniz.

iOS 14'te APFS ile Şifrelenmiş Diskler Görülebilecek

iPhone’lar için iOS 14, iPad’ler için iPadOS 14 güncellemesi ile Apple nihayet iPhone ve iPad üzerinden şifrelenmiş disklere erişim desteğini getirdi. Diskler aynı şekilde bağlanacak ancak şifreli diskler Dosyalar uygulamasının kenar çubuğunda görünecek. Şifrelenmiş diskin içeriğine erişmek için yapmanız gerekense diske dokunmak ve şifrelemek için kullandığınız şifreyi girmek, sonrasında diskteki veriler karşınızda. Ancak bu disklerin APFS (Apple Dosya Sistemi) formatında şifrelenmesi gerekiyor. Bu, diski farklı bir formatta biçimlendirdiyseniz içeriği görüntüleyemeyeceğiniz anlamına geliyor.

macOS Big Sur ile APFS Disklere "Time Machine" Yedekleme Desteği

APFS demişken, yeni macOS sürümü macOS 11 Big Sur ile birlikte Time Machine yedeklemeleri için HFS+ disk kullanımı zorunluluğu (macOS Catalina ve önceki sürümlerde) kalktı. HFS+ veya APFS olarak biçimlendirilmiş disk, Time Machine yedeklemesi için kullanılabilecek.

Yalnız, disklerini hem Windows hem de Mac’te kullanabilmek (uyumlu hale getirmek) için biçimlendirmeyi seçen bazı kullanıcılar için sorun olabilir. Mac kullanıcısıysanız, macOS’teki Disk İzlencesi uygulamasını kullanarak diskinizi APFS formatında biçimlendirebilirsiniz.