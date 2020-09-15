iOS 14 ve iPadOS 14 Yayınlandı! İşte Boyutu

Apple tarafından geçtiğimiz saatlerde düzenlenen etkinlikte iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerinin resmi çıkış tarihi açıklanmıştı. Duyurudan oldukça kısa bir süre sonra her iki güncelleme de mevcut beta kullanıcıları için yayınlandı!

iOS 14 ve iPadOS 14 Kaç GB?

WWDC 2020 sırasında tanıtılan ve kısa bir süre sonra hem geliştiriciler hem de halka açık şekilde beta olarak yayınlanan iOS 14 ve iPadOS 14, birkaç aydır isteyen herkes tarafından deneyimlenebiliyordu. Eğer siz de beta sürümünü halihazırda cihazlarınızda kullanıyorsanız, hemen şu an kararlı sürüme geçiş yapabilirsiniz!

Bu noktada iOS 14 güncellemesinin iPhone 11 için yaklaşık 4,3 GB boyutunda olduğunu görüyoruz. Öte taraftan iPadOS 14 güncellemesi de iPad Pro 11 (2020) için yaklaşık 3,8 GB dosya boyutuna sahip. Tabii bu dosya boyutlarının cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini hatırlatalım.

Eğer mevcut durumda beta sürümünü kullanmıyorsanız güncellemenin boyutu sizin için daha farklı olabilir. Yine beta kullanıcısı olmayanların güncellemeyi 16 Eylül 2020 tarihinden itibaren edinebileceğini hatırlatalım.

Apple'ın etkinlikte tanıttığı ürünlerden iPad Air 4'e göz atmak için buraya, iPad Nesil 8'e göz atmak için buraya, Watch Series 6'ya göz atmak için buraya ve Watch SE'ye göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu arada iPhone 12 modellerinin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

Peki siz bugün gerçekleşen etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni tanıtılan ürünleri beğendiniz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.