iOS 14 ile YouTube Arka Planda Çalıştırılabilecek

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ü tanıttı. iOS 14 tanıtıldıktan sonra beta sürümü yükleyen bir kullanıcı resim içinde resim (picture-in-picture) özelliğinin nasıl kullanıldığına dair bir video yayınladı. iOS 14 sayesinde YouTube arka planda çalıştırılabilecek. İşte YouTube'un arka planda çalıştırılabileceği iOS 14 özelliği.

Matt Navarra isimli Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda resim içinde resim özelliğinin çok kolay bir şekilde kullanılabildiği görülebilmekte. YouTube videolarını küçük alanda bir yandan izlemeye devam ederken bir yandan da diğer uygulamalarda dolaşabilmeniz mümkün.

Hemen aşağıdan Matt Navarra'nın paylaştığı resim içinde resim özelliği hakkında paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Matt Navarra bu özelliği "İOS 14'teki (şimdiye kadar) en sevdiğim özellik" olarak ifade etti.

My favourite feature in iOS 14 (so far)...



...and one YouTube will be pissed about pic.twitter.com/IScSl81ygz