iOS 14 ile YouTube Arka Planda Çalıştırılabilecek

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde iOS 14'ü tanıttı. iOS 14 tanıtıldıktan sonra beta sürümü yükleyen bir kullanıcı resim içinde resim (picture-in-picture) özelliğinin nasıl kullanıldığına dair bir video yayınladı. iOS 14 sayesinde YouTube arka planda çalıştırılabilecek. İşte YouTube'un arka planda çalıştırılabileceği iOS 14 özelliği.

iOS 14 ile Youtube Videoları Arka Planda Oynatılabilecek!

Matt Navarra isimli Twitter kullanıcısı tarafından yayınlanan videoda resim içinde resim özelliğinin çok kolay bir şekilde kullanılabildiği görülebilmekte. YouTube videolarını küçük alanda bir yandan izlemeye devam ederken bir yandan da diğer uygulamalarda dolaşabilmeniz mümkün.

Hemen aşağıdan Matt Navarra'nın paylaştığı resim içinde resim özelliği hakkında paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Matt Navarra bu özelliği "İOS 14'teki (şimdiye kadar) en sevdiğim özellik" olarak ifade etti.

My favourite feature in iOS 14 (so far)...



...and one YouTube will be pissed about pic.twitter.com/IScSl81ygz — Matt Navarra (@MattNavarra) June 23, 2020

iOS 14 Final Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 12 serisi (iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) tanıtım tarihi olan Eylül'de iOS 14 final sürümü de yayınlanmış olacak.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.