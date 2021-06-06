iOS 14 Yüklenme Oranı Belli Oldu!

iOS 14 yüklenme oranı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından paylaşılan istatistiki bilgilere göre iPhone modelellerinin büyük bir kısmına iOS 14 yüklendi.

iOS 14 Yüklenme Oranı Nedir?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2021 etkinliği öncesinde iOS 14'e ilişkin bazı istatistiki bilgiler paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre son dört yılda piyasaya sürülen iPhone modellerinin yüzde 90'ında iOS 14, yüzde 8'inde iOS 13 ve yüzde 2'sinde ise daha eski bir işletim sistemi sürümü yüklü.

Piyasadaki tüm iPhone modellerinin yüzde 85'inde iOS 14 isimli işletim sistemi sürümüne yükseltildi. iOS 13 yüklü olan iPhone modellerinin yüzde 8 olduğu açıklandı. Yüzde 7'lik kısım ise daha eski bir sürüm kullanıyor. Paylaşılan istatistiki bilgilere baktığımızda 16 Eylül tarihinde çıkışını gerçekleştiren iOS 14'ün büyük bir başarı elde ettiğini görüyoruz.

iPadOS 14 işletim sistemi sürümü de tıpkı iOS 14 gibi büyük bir başarının altına imza attı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad modellerinin yüzde 91'inde iPadOS 14, yüzde 8'inde iPadOS 13 ve yüzde 1'inde ise daha eski bir işletim sistemi sürümü yüklü.

Satışa sunulan tüm iPad modellerinin yüzde 79'unda iPadOS 14 sürümüne yükseltildi. iPadOS 13 yüklü olan iPad modellerinin yüzde 9 seviyesinde olduğu belirtildi. Yüzde 12'lik kısım ise daha eski bir işletim sistemi sürümü kullanıyor.

Apple WWDC 2021 Tarihi

Teknoloji devi Apple, mart ayında WWDC 2021'nin internet üzerinden yapılacağını duyurmuştu. Şirket, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile birlikte etkinliğin 7 Haziran 2021'de düzenleneceğini resmi olarak doğruladı.

Etkinlik, 7 Haziran 2021 tarihinde Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Yayın önceki etkinliklerde olduğu gibi Apple Park'ta yapılacak ve YouTube, Apple'ın resmi web sitesi, Apple Developer uygulaması ve Apple TV üzerinden takip edilebilecek.

Apple takipçileri, 8 Haziran 2021 tarihinde Türkiye saati ile 00.00'da Apple'ın yaklaşan yeni araçlarını daha yakından inceleme fırsatına sahip olacak. Apple her yıl geliştiricilerin yaratıcılıklarını ve başarılarını kutlar. 11 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek etkinlikte ise Türkiye saati ile 00.00'da tasarım ödüllerine yer verilecek.