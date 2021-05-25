iOS 14.6 Yenilikleri Neler? iOS 14.6 ile Neler Geldi?

Apple tarafından geçtiğimiz saatlerde kullanıma sunulan iOS 14.6; çeşitli hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve bazı ufak yeniliklerle birlikte geliyor. Peki iOS 14.6 Yenilikleri neler ve kullanıcılar, bu güncelleme ile birlikte hangi yeniliklere kavuşuyor?

iOS 14.6 Yenilikleri Listesi

Apple Card Family kullanıma sunuldu.

Podcast uygulamasında abone olabilme özelliği eklendi.

AirTag için e-posta adresi desteği sunuldu.

Sesle kontrolde cihazı kapatıp açtıktan sonra şifre gereksinimi kaldırıldı.

Hata düzeltmeleri yapıldı.

Performans iyileştirmeleri yapıldı.

iOS 14.6'nın sunduğu hata düzeltmelerini ve performans iyileştirmelerini bir kenara bıraktığımızda, yeni sürümle birlikte Apple Card Family programının kullanıma sunulduğunu görüyoruz. Tabii ki Apple Card ülkemizde kullanılabilir olmadığı için, Apple Card Family de, ne yazık ki kullanılabilir olmayacak.

Bunun ötesinde Podcast uygulamasına hem bireysel şovlar hem de kanallar için abone olma özelliği eklendi. Eğer podcast yayıncınız abonelik sistemine geçerse, bu durumda yayınlarını dinlemek için ona abone olmanız gerekebilir. Tabii ki burada seçim tamamen yayıncıya bırakılmış durumda.

Bununla birlikte artık Apple AirTag için telefon numarası ile birlikte e-posta adresi tanımlayabiliyorsunuz. Bu sayede AirTag'iniz başka kişilerce bulunursa, bu kişiler hem telefon numaranıza hem de e-posta adresinize erişebiliyor ve size ulaşabiliyor olacak.

Son özellik ise erişilebilirlik yapılandırmaları ile ilgili. iPhone veya iPad modellerinde Sesle Kontrol özelliğini kullanan kişiler, cihazlarını yeniden başlattıklarında yalnızca sesleri ile cihaz kilidini açabilecekler. Daha öncesinde, sesle kontrol kullansanız dahi ilk açılışta şifre girmeniz gerekiyordu.

iOS 14.6 Güncellemesi Alan iPhone'lar

iPhone SE

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Peki siz Apple tarafından yayınlanan yeni iOS 14.6 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi hemen yükleyecek misiniz yoksa biraz beklemeyi mi tercih ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.