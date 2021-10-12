iOS 15.0.2 Güncellemesi için Uyarı: Hemen Güncelleyin

Apple kısa bir süre önce iPhone ve iPad modelleri için 15.0.2 sürüm numaralı yeni bir güvenlik güncellemesini kullanıma sundu. iPhone ve iPad modellerindeki bir güvenlik hatasını düzelten iPadOS 15.0.2 ve iOS 15.0.2 güncellemelerini hemen indirmeniz ve yüklemeniz tavsiye ediliyor.

iOS 15.0.2 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Apple'ın destek sayfasında yer alan detaylara göre iOS 15.0.2 ve iPadOS 15.0.2, temelde kritik bir güvenlik açığına odaklanıyor. Şirkete göre açıktan faydalanan kötü amaçlı kişiler, çekirdek erişimi ile uzaktan rastgele kod yürütme imkanına sahip oluyor. Başka bir deyişle iPhone'unuzun ya da iPad'inizin güvenlik açığının hedefinde olabileceğini söyleyebiliriz.

Şirket kısa bir süre önce Pegasus isimli casus yazılım için de güvenlik güncellemesi yayınlamıştı ve yeni güncelleme ile son bir ay içerisinde iki adet güvenlik güncellemesi yayınlanmış oldu. Kullanıcıların bu iki güncellemeyi de yüklemesi kritik önem arz ediyor.

Cihazınızdaki güncellemeleri kontrol edebilmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Ardından bulunan yazılım güncellemesini indirmeye başlamak için 'İndir ve Yükle' butonuna basmalısınız. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı şarja takarak kurulumu başlatabilirsiniz.

iOS 15 Güncellemesi Alan iPhone Modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

iOS 13 alan tüm modellerin iOS 14 güncellemesini almasının ardından, iOS 14 alan tüm modelleri iOS 15 sürümüne yükseltebilirsiniz. Bu listede yer almayan iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin direkt olarak iOS 15 ile yüklü geldiğini hatırlatalım.