iOS 15.1 Yenilikleri Belli Oldu

Apple tarafından kısa bir süre önce kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesi, muhtemelen şirketin son dönemlerdeki en sorunlu ana güncellemelerinden birisi olabilir. O zamandan bu yana pek çok ara güncelleme yayınlayan şirket, iOS 15.1 ile sorunların önemli bir kısmına müdahale etmeyi planlıyor. Peki iOS 15.1 yenilikleri neler?

iOS 15.1 Yenilikleri Neler?

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre iOS 15.1 güncellemesi, yeniliklerden ziyade hata düzeltmelerine, güvenlik güncellemelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanan bir yazılım güncellemesi olacak. Buna ek olarak iOS 15 ile vaat edilen ancak henüz kullanıma sunulmayan bazı özellikler de (SharePlay gibi) bu sürümde kullanıma sunulacak.

Şu anda güncelleme ile sunulan tüm yeniliklerin bir listesine sahip değiliz ancak iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 sürümlerinin geliştirici ön izleme sürümleri kullanıma sunulduğu için önümüzdeki saatlerde daha fazla ayrıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Güncellemenin herkese açık bir şekilde yayınlanması ise birkaç haftayı bulacaktır.

iOS 15.0.2 için Uyarı: Hemen Yükleyin

Apple'ın destek sayfasında yer alan detaylara göre iOS 15.0.2 ve iPadOS 15.0.2, temelde kritik bir güvenlik açığına odaklanıyor. Şirkete göre açıktan faydalanan kötü amaçlı kişiler, çekirdek erişimi ile uzaktan rastgele kod yürütme imkanına sahip oluyor. Başka bir deyişle iPhone'unuzun ya da iPad'inizin güvenlik açığının hedefinde olabileceğini söyleyebiliriz.

Şirket kısa bir süre önce Pegasus isimli casus yazılım için de güvenlik güncellemesi yayınlamıştı ve yeni güncelleme ile son bir ay içerisinde iki adet güvenlik güncellemesi yayınlanmış oldu. Kullanıcıların bu iki güncellemeyi de yüklemesi kritik önem arz ediyor.

Cihazınızdaki güncellemeleri kontrol edebilmek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz gerekiyor. Ardından bulunan yazılım güncellemesini indirmeye başlamak için 'İndir ve Yükle' butonuna basmalısınız. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra cihazınızı şarja takarak kurulumu başlatabilirsiniz.