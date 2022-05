iOS 15'te Yeni Bir Apple Music Hatası Ortaya Çıktı

Birkaç yıl önce Apple, iPhone ve iPad'deki önceden yüklenmiş tüm iOS uygulamalarını silmeyi nihayet mümkün kılmıştı. Bu, Apple kullanıcılarının yıllardır talep ettiği önemli bir özellikti. Ne yazık ki bu uygulamalardan biri görünüşe göre onu silmeye cesaret eden tüm kullanıcılardan intikam almaya karar verdi. Bazı iPhone sahipleri, Apple Music uygulamasının iOS 15'te silinmesinin ardından geri yüklendiği takdirde diğer tüm müzik uygulamalarının yerini aldığını bildiriyor.

Bu davranışa tam olarak neyin neden olduğu veya ne kadar yaygın olduğu belirsiz. Bir kullanıcı uygulamayı uzun zaman önce sildikten sonra ne olacağını görmek için perşembe günü App Store'dan Apple Music'i geri indirdi. İndirme başlar başlamaz, Apple Music uygulaması Spotify uygulamasını ana ekrandan kaldırdı. Bunun olacağına dair bir uyarı olmadığını belirten kullanıcıya telefon bunun olmasını isteyip istemediğini bile sormadı.

Bazı kullanıcılar, Apple Music'in herhangi bir Siri talebi için kendisini varsayılan müzik hizmeti hâline getirdiğini iddia ediyor. Siri'den ilk kez müzik yapmasını istediğinizde size hangi servisi kullanmak istediğinizi soruyor. Hangi hizmeti seçerseniz o hizmet gelecekte varsayılan oluyor. Bu hatanın Siri ile bir bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.

TechCrunch'a göre hata iOS 15'in birçok farklı sürümündeki iPhone'ları etkiliyor. Bu nedenle son yazılım güncellemesiyle veya telefonun markasıyla alakalı bir durummuş gibi görünmüyor.

iOS geliştiricisi Kevin Archer, Perşembe günü hatayı ilk kez gün ışığına çıkaran kişiydi. Archer bugün Twitter üzerinden bu hatanın videosunu paylaştı.

Seems like if you download the Apple Music app from App Store, it will automatically appear on your device (iPhone) dock, more than this, it will change any other 3d party app with the Music app. If on your dock, you only have Apple apps it won't do anything. pic.twitter.com/c0pkO9G2pq