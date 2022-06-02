iOS 15'teki Apple Music Sorunu Nihayet Çözüldü

Apple Music'in herhangi bir uygulamayı iPhone ana ekranının dördüncü konumundan çıkarmasına neden olan hata, en son iOS geliştirici beta sürümünde düzeltildi. Bu sorun uzun süredir kullanıcıların canını sıkan bir sorundu ve düzeltilmesi de neredeyse 1 ay sürdü. Neyse ki artık istediğiniz müzik uygulamasını ana ekrana yerleştirebileceksiniz.

Apple Music ve Spotify arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Apple'ın uygulamasının Spotify'ı gizemli bir şekilde iPhone ana ekranından kaldırıyor olması gerçekten şüphelere yol açıyordu ancak Apple, bu eylemin bir hata sonucu gerçekleştiğini ve araştırıldığını açıklamıştı.

iOS 15.6 Beta 2 fixes the music bug when re-downloading Apple Music it would replace your music app in the dock. pic.twitter.com/ggYleWFBnq — Aaron Zollo (@zollotech) June 1, 2022

Apple'ın Sorunu Çözmesi Neredeyse 1 Ay Sürdü

Sorunu merak edenler varsa yaklaşık 1 ay önce ortaya çıkan bu sorun, Apple Music cihazınızda yüklü değilken ana ekranın alt kısmına yerleştirdiğiniz herhangi bir müzik uygulaması, Apple Music'i tekrar yüklediğinizde ortadan kaldırılıyordu. Yani en basit hâliyle Apple Music, iOS 15'te yüklendiği takdirde mevcut müzik uygulamalarının yerini alıyordu.

Şimdi, iOS 15.6 için ikinci geliştirici beta sürümü yayınlandı ve fark edildiği üzere bu can sıkan sorun düzeltilmiş gibi görünüyor. YouTuber Aaron Zollo tarafından tespit edildiği üzere artık en son iOS 15.6 geliştirici beta sürümünde Spotify'ı koyduğunuz ana ekrandan hiçbir güç kaldıramıyor.

Peki siz bu sorunla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.