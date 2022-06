iOS 15'teki Apple Music Sorunu Nihayet Çözüldü

Apple Music'in herhangi bir uygulamayı iPhone ana ekranının dördüncü konumundan çıkarmasına neden olan hata, en son iOS geliştirici beta sürümünde düzeltildi. Bu sorun uzun süredir kullanıcıların canını sıkan bir sorundu ve düzeltilmesi de neredeyse 1 ay sürdü. Neyse ki artık istediğiniz müzik uygulamasını ana ekrana yerleştirebileceksiniz.

Apple Music ve Spotify arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Apple'ın uygulamasının Spotify'ı gizemli bir şekilde iPhone ana ekranından kaldırıyor olması gerçekten şüphelere yol açıyordu ancak Apple, bu eylemin bir hata sonucu gerçekleştiğini ve araştırıldığını açıklamıştı.

iOS 15.6 Beta 2 fixes the music bug when re-downloading Apple Music it would replace your music app in the dock. pic.twitter.com/ggYleWFBnq