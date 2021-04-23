iOS 15 Bildirimler için Önemli Bir Yenilikle Gelecek!

Apple tarafından Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek olan WWDC 2021 ile birlikte iOS 15 ve iPadOS 15 hakkındaki yeni detaylara da kavuşmuş olacağız. Söz konusu etkinliğe kısa bir süre kalmışken, iOS 15 ile gelecek yeniliklerden bir diğeri sızdırılmış gibi gözüküyor. Bu sızıntıya göre iOS 15 bildirim düzenleme seçeneklerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

iOS 15 Bildirimleri Durumunuza Göre Şekillendirecek!

Tercih ettiğiniz duruma bağlı olarak çeşitli bildirim ayarlarını düzenleyebilmek ister miydiniz? Örneğin 'Uyuyor' iken bütün bildirimlerin sessiz bir şekilde gelmesini ya da 'Toplantıda' iken yalnızca belirlediğiniz kişilerin bildirimlerini sesli bir şekilde almayı.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan sızıntılara göre, iOS 15 bu düzenlemelere izin verecek. Böylece kullanıcılar, tanımladıkları modlara bağlı olarak bildirim ayarlarını özelleştirebilecekler. Üstelik modlar arası geçişi direkt olarak Siri ile yapabileceğiniz ifade ediliyor.

iPadOS 15'e gelince, kullanıcıları sevindirecek önemli bir yenilik var. Geçtiğimiz yıl iOS 14 ile kullanıma sunulan Araç Takımları ya da diğer adı ile widgetlar, iPad modellerinde de kullanılabiliyordu. Öte taraftan bu takımları yalnızca soldaki çubuğa ekleyebiliyordunuz. Yani iPhone'larda olduğu gibi ekranın herhangi bir noktasına konumlandırmak mümkün değildi.

Yine aynı sızıntılar kapsamında Araç Takımları, iPad'lerin ana ekranındaki herhangi bir noktaya eklenebilecek. Yani tüm uygulama ızgarasını, eğer bunu istiyorsanız, sadece widgetlar ile döşeyebileceksiniz. Bu da iPad kullanıcılarının heyecanla beklediği özelliklerden birisi.

Hemen yukarıda yer verdiğimiz bağlantıdan şimdiye kadar iOS 15 hakkında duyduğumuz tüm yenilikleri ve hangi modellerin bu güncellemeye kavuşacağını görebilirsiniz. Peki siz burada yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.