iOS 15 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Yapılan resmi açıklamalarla birlikte iOS 15 çıkış tarihi belli oldu. Peki iOS 15 ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacak? İşte merak edilen detaylar!
Apple tarafından WWDC 2021 sırasında tanıtılan ve kullanıcılara pek çok yenilik vaat eden iOS 15, ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacak? Yapılan resmi açıklamalarla birlikte iOS 15 çıkış tarihi belli oldu.
iOS 15 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Apple'ın geçmiş tecrübelerine göz attığımızda, işletim sisteminin yeni sürümleri için 10:00 (PT) dilimini tercih ettiğini görüyoruz. Bu durumda iOS 15, iPadOS 15 ve watchOS 8 için en olası takvimin 20 Eylül 2021 20:00 (TSİ) olduğunu söyleyebiliriz.
iOS 15 Alacak Modeller
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone SE 2020
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone SE
Apple, iOS 13 güncellemesi alan tüm cihazların iOS 14 güncellemesini alacağını duyurmuştu. Şimdi ise, iOS 14 alan tüm cihazlar iOS 15 sürümüne yüksetilebilecek. Yani iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus dahil olmak üzere iOS 14 kullanan tüm iPhone modellerini, iOS 15 sürümüne yükseltebileceksiniz.
iOS 15, geçtiğimiz sene yayınlanan iOS 14 sürümünün çeşitli eksikliklerini tamamlayıcı bir işletim sistemi olarak karşımıza çıktı. Kullanıcılar, işletim sisteminin yeni sürümü ile birlikte gündelik deneyimlerini kolaylaştıracak çeşitli özelliklere sahip oldu.
Peki siz iOS 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 15 kullanıcılar bazında güzel bir izlenim bırakmayı başarabildi mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin
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