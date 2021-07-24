iOS 15 ile Gelecek Emojiler Neler?
iOS 15 ile gelecek emojiler listesinde hangi emojiler bulunuyor? İşte iOS 15 güncellemesini alacak iOS kullanıcılarını bekleyen birbirinden çeşitli emojiler!
iOS 15 ile gelecek emojiler nelerden oluşuyor? iOS 15 güncellemesini alacak iOS kullanıcılarını hangi yeni emojiler bekliyor? Emojilerin akıllı telefon kullanıcılarının hayatında hiç olmadığı kadar önemli bir yere sahip olduğu bugünlerde iOS 15'le eklenebilecek emojilerin bir kısmı ortaya çıktı.
Teknoloji devi, kullanıcılara yaklaşan iOS 15 güncellemesini dört gözle beklemesi için yeni bir önemli neden daha verdi. Bu önemli neden ise heyecan verici emojilerdi. Kullanıcıları bekleyen birbirinden mükemmel emojilere dair bazı tahminler paylaşıldı.
iOS 15 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller
WWDC 2021 sırasında resmi olarak tanıtılan iOS 15, kullanıcıların deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen pek çok yeni özellikle birlikte geliyor.
iOS 15 ile Gelecek Emojiler Listesi
- Eriyen yüz
- Ağzını eliyle kapatan yüz
- Göz ucuyla bakan yüz
- Selam veren yüz
- Çizgili yüz
- Yamuk ağızlı yüz
- Gözyaşlarını tutan yüz
- Düşük şarj
- El sıkışma (daha önce sadece sarı renge sahipti, farklı renkler ekleniyor)
- Fasulye
- Kimlik kartı
- Kaydırak
- Lotus çiçeği
- Ellerle kalp işareti
- Dudak ısırma
- Hedef gösterme
- Baloncuklar
- Fatıma'nın Eli
- Dökülen sıvı
- Yuva
- Tekerlek
Yukarıdaki emojilerin tamamının hala oylanma aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Yukarıdaki emojiler arasından onaylananlar 2021 yılının sonlarında ya da 2022 yılının başlarında kullanıcılara sunulurken geriye kalanlar ise bilinmeyen bir tarihe kadar kullanılamayacak. Kısacası bu emojilerden hangilerinin kullanıcılar tarafından kullanılıp hangilerinin kullanılamayacağı şimdilik bilinmiyor.
Bu emojilerin tamamı temsili emojilerden oluşuyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bunların sadece Emojipedia'nın emojilerin nasıl görünebileceğine dair tahminleri olduğu söylenebilir.
Apple, Unicode Consortium tarafından her yıl düzenli olarak oylanıp onaylanan yeni karakterleri düzenli olarak benimsiyor ve iOS kullanıcılarına sunuyor. Bu, Apple'ın yakında emoji yelpazesini daha fazla emojiyi kullanıma sunarak genişleteceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Unicode Consortium şu anda yeni emojilerin listesini oluşturmaya çalışıyor. Yukarıdaki görüntüde yer alan emojilerin ise Emojipedia'nın emojilerin nasıl görünebileceğine dair tahminleri olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Emojilerin artık günlük kullanılan sözcük sayısından daha fazla kullanılmaya başlanması, yeni emojilerin kullanıcıların arasında kısa süre içerisinde benimsenmesine de yardımcı olabilir. Sizin yeni emojilerle ilgili düşünceleriniz neler? iOS 15 ile gelecek emojiler listesinde yer alan bütün emojiler hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR