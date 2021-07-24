iOS 15 ile Gelecek Emojiler Neler?

iOS 15 ile gelecek emojiler nelerden oluşuyor? iOS 15 güncellemesini alacak iOS kullanıcılarını hangi yeni emojiler bekliyor? Emojilerin akıllı telefon kullanıcılarının hayatında hiç olmadığı kadar önemli bir yere sahip olduğu bugünlerde iOS 15'le eklenebilecek emojilerin bir kısmı ortaya çıktı.

Teknoloji devi, kullanıcılara yaklaşan iOS 15 güncellemesini dört gözle beklemesi için yeni bir önemli neden daha verdi. Bu önemli neden ise heyecan verici emojilerdi. Kullanıcıları bekleyen birbirinden mükemmel emojilere dair bazı tahminler paylaşıldı.

iOS 15 ile Gelecek Emojiler Listesi

Eriyen yüz

Ağzını eliyle kapatan yüz

Göz ucuyla bakan yüz

Selam veren yüz

Çizgili yüz

Yamuk ağızlı yüz

Gözyaşlarını tutan yüz

Düşük şarj

El sıkışma (daha önce sadece sarı renge sahipti, farklı renkler ekleniyor)

Fasulye

Kimlik kartı

Kaydırak

Lotus çiçeği

Ellerle kalp işareti

Dudak ısırma

Hedef gösterme

Baloncuklar

Fatıma'nın Eli

Dökülen sıvı

Yuva

Tekerlek

Yukarıdaki emojilerin tamamının hala oylanma aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Yukarıdaki emojiler arasından onaylananlar 2021 yılının sonlarında ya da 2022 yılının başlarında kullanıcılara sunulurken geriye kalanlar ise bilinmeyen bir tarihe kadar kullanılamayacak. Kısacası bu emojilerden hangilerinin kullanıcılar tarafından kullanılıp hangilerinin kullanılamayacağı şimdilik bilinmiyor.

Bu emojilerin tamamı temsili emojilerden oluşuyor. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bunların sadece Emojipedia'nın emojilerin nasıl görünebileceğine dair tahminleri olduğu söylenebilir.

Apple, Unicode Consortium tarafından her yıl düzenli olarak oylanıp onaylanan yeni karakterleri düzenli olarak benimsiyor ve iOS kullanıcılarına sunuyor. Bu, Apple'ın yakında emoji yelpazesini daha fazla emojiyi kullanıma sunarak genişleteceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Unicode Consortium şu anda yeni emojilerin listesini oluşturmaya çalışıyor. Yukarıdaki görüntüde yer alan emojilerin ise Emojipedia'nın emojilerin nasıl görünebileceğine dair tahminleri olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Emojilerin artık günlük kullanılan sözcük sayısından daha fazla kullanılmaya başlanması, yeni emojilerin kullanıcıların arasında kısa süre içerisinde benimsenmesine de yardımcı olabilir. Sizin yeni emojilerle ilgili düşünceleriniz neler? iOS 15 ile gelecek emojiler listesinde yer alan bütün emojiler hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.