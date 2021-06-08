iOS 15 ile Uygulamaların Sizi Ne Sıklıkta İzlediğini Görebileceksiniz!

Apple tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen WWDC 2021 sırasında tanıtılan iOS 15, kullanıcıların gündelik hayatını kolaylaştıracak pek çok yeni özellik ile birlikte geliyor. Bunlardan bir tanesi, uygulamaların sizi ne sıklıkta izlediğini ve bilgilerinizi kimlerle paylaştığını öğrenmenize yardımcı olacak.

iOS 15 Önemli Gizlilik Geliştirmeleri ile Gelecek!

Yaklaşık iki saat süren etkinlik sırasında, iPhone ve iPad modellerine yönelik yeni gizlilik özelliklerinden bazılarına yakından değinildi.

Örneğin gönderilen e-postaları okuyup okumadığınız karşı tarafla paylaşılmayacak (normalde göndericiler bir e-postanın okunup okunmadığı konusunda bilgi sahibi olabilir) ya da internette gezinirken IP adresiniz gizlenebilecek ve böylece gizliliğiniz bir adım ileriye taşınmış olacak.

Öte taraftan daha dikkat çekici bir şey var: Uygulama Gizlilik Raporu.

Şayet bir uygulamanın sizi takip edebilmesine izin verdiyseniz, bu uygulamanın sizi ne sıklıkla takip ettiğini bir rapor halinde öğrenebileceksiniz. Örneğin konumunuzu takip etmesine izin verdiğiniz uygulamanın, konumunuzu ne sıklıkta sorguladığını görebileceksiniz. Üstelik elde edilen bu bilgilerin hangi kişi ve kuruluşlarla paylaşıldığını da görmeniz mümkün hale gelecek.

iOS 15 Alacak Modeller

Apple tarafından tanıtılan yeni güncelleme, önümüzdeki aylardan itibaren aşağıdaki modeller tarafından kullanılabilecek:

iOS 15 Alacak iPhone Modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Listede görmüş olduğunuz üzere iPhone SE ve iPhone 6S için sunulan desteğin iOS 14 ile son bulması bekleniyor. Yani bu iki modelden birisine sahipseniz, muhtemelen işletim sisteminin yeni sürümüne güncellemeniz mümkün olmayacaktır. Yeri gelmişken iPad modellerine göz atmakta da fayda var.

iPadOS 15 Alacak iPad Modelleri

iPad Pro 12.9 (Nesil 4)

iPad Pro 12.9 (Nesil 3)

iPad Pro 12.9 (Nesil 2)

iPad Pro 12.9 (Nesil 1)

iPad Pro 11 (Nesil 2)

iPad Pro 11 (Nesil 1)

iPad Pro 10.5

iPad Air 4

iPad Air 3

iPad Mini 5

iPad Mini 4

iPad Nesil 8

iPad Nesil 7

iPad Nesil 6

Listede görmüş olduğunuz üzere iPad Pro 9.7, iPad Air 2 ve iPad Nesil 5 çin sunulan desteğin iPadOS 14 ile son bulması bekleniyor. Yani bu üç modelden birisine sahipseniz, muhtemelen işletim sisteminin yeni sürümüne güncellemeniz mümkün olmayacaktır.