iOS 15 Kullanıcıların İlgisini Çekmeyi Başaramadı

Kısa bir süre önce dünya genelinde kullanıma sunulan iOS 15, kullanıcıların dikkatini çekmek konusunda ufak bir başarısızlığa uğramış gibi gözüküyor. Yeni yayımlanan kullanım raporlarına göre iOS 15'in ilk birkaç günlük indirme oranı, iOS 14'ün çok daha gerisinde kaldı.

iOS 15 Beklenen İlgiyi Yakalayamadı

20 Eylül 2021 tarihinde ülkemiz saati ile 20:00 itibarıyla kullanıma sunulan iOS 15, temelde iOS 14 güncellemesinin çeşitli eksikliklerine odaklanan bir ana güncelleme olarak tanımlanabilir. Fark etmiş olabileceğiniz üzere geçen seneki gibi yenilikçi bir yapı ile karşı karşıya değiliz. Yine de çeşitli önemli yeniliklerin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Mixpanel tarafından yayımlanan rapora göre iOS 15, çıkışından iki gün sonraki süreçte (22 Eylül tarihinde) %8,5 kurulum oranına sahipti. Buna karşın iOS 14'ün çıkışından iki gün sonraki kurulum oranı %14,5 olarak kayda geçmişti. Bu da arada ciddi bir fark olduğu anlamına geliyor.

Tüm bu veriler, kullanıcıların iOS 15 için heyecanlanmadığı, ya da yeteri kadar heyecanlanmadığı, anlamına geliyor. Bu arada Apple, iOS 15 sürümünün çıkışından sonra dahi iOS 14 sürümlerinde kalan kullanıcıların bir süre daha güvenlik güncellemesi almaya devam edebileceklerini açıklamıştı.,

Eğer yeni güncellemeyi hemen kurmak istemezseniz, önemli güvenlik güncellemelerine bir süre daha erişebileceksiniz. Yine de tüm tehditlerden uzak kalabilmek ve en güncel yenilikleri kullanabilmek adına uyumlu cihazlaınızı en güncel sürüme güncellemenizi tavsiye ederiz.

Peki siz iOS 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? İşletim sisteminin yeni sürümündeki yenilikleri beğendiniz mi ve cihazlarınızı en son sürüme güncellediniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.