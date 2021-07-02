iOS 15 Public Beta Yayınlandı: Yenilikleri, Hataları ve Yükleme Talimatları

Apple tarafından kısa bir süre önce duyurulan iOS 15, sistem genelinde pek çok yenilik ile birlikte geliyor. Eğer siz de yeni işletim sistemini herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız, iOS 15 Public Beta resmi olarak yayınlandı ve hemen şu an indirilebilir durumda!

iOS 15 Public Beta Nedir?

İşletim sisteminin nihai sürümünün yayınlanmasından önce geliştiricilere ve meraklı kullanıcılara açık bir kapı bırakan Apple, iOS 15'i herkesten önce deneyimleyebilmenize ve geliştirme sürecine katkı sağlayabilmenize olanak sunuyor. Tabii ki bu süreçte beta yazılım kullandığınızı unutmamalısınız.

Bu nedenle özellikle ilk beta sürümlerinde pek çok hata ve sorun ile karşılaşma ihtimaliniz bulunuyor. Kullanıcıların Public Beta 1 güncellemesinde yaşadığı sorunların bazılarını da yazımızın devamında sizlerle paylaşacağız. Neyse ki iPhone'unuzu ufak bir çaba sonucunda iOS 14'e geri yükleyebilirsiniz.

iOS 15 Public Beta 1 Yenilikleri Neler?

iOS 15 Public Beta, iOS 15 ile sunulacak olan yeniliklerin neredeyse tamamını içeriyor. Bazı özellikler ilk güncellemede aktif olmasa da, programın ilerleyen güncellemelerinde kullanıcılarla buluşturulacak. Yani iOS 15 Public Beta'nın bir iOS 15 ön izlemesi olduğunu düşünebilirsiniz. iOS 15 ile kullanıma sunulacak tüm yeniliklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

iOS 15 Public Beta Bilinen Hatalar

Finder uygulaması doğru bir şekilde çalışmayabilir ya da asla kullanılamayabilir.

Kamera uygulamasında çeşitli sorunlar yaşanabilir.

Dosyalar uygulamasında çeşitli dosya açma sorunları yaşanabilir.

Araç Takımları beklenildiği gibi çalışmayabilir.

Kullanıcılar tarafından rapor edilen hatalar ağırlıklı olarak bu maddeleri kapsıyor olsa da, siz bu hataların hiçbiri ile karşılaşmayabilir ya da daha fazlası ile karşılaşabilirsiniz. Tamindir olarak Public Beta programının ilk sürümlerini birincil cihazınıza yüklememenizi tavsiye ediyoruz.

iOS 15 Public Beta Nasıl Yüklenir?

iPhone ya da iPad cihazınızdaki Safari uygulamasından bu siteyi ziyaret edin.

Cihazınızda kurulu olan Apple Kimliği ile giriş yapın.

ile giriş yapın. Cihazınıza uygun işletim sistemine (iOS 15) tıklayın.

tıklayın. Açılan ekrandan Download Profile butonuna tıklayın ve Allow butonuna basın.

butonuna tıklayın ve butonuna basın. Install Profile ekranında ise sağ üstte yer alan Install butonuna basın.

butonuna basın. Cihazınızı yeniden başlatın.

Ayarlar uygulamasını açın ve Genel sekmesine tıklayın.

uygulamasını açın ve sekmesine tıklayın. Yazılım Güncelleme sekmesine girin ve gelen güncellemeye İndir ve Kur butonuna basarak onay verin.

iOS 15 Public Beta Yüklenebilen iPhone Modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE

Beta Yazılımların Risklerini Anlamak

Yükleyeceğiniz yazılım stabil bir performansa sahip olmayabilir.

Yükleyeceğiniz yazılım önemsizden çok önemliye değişen oranlarda hatalar barındırabilir.

Yükleme sırasında verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle kurulum öncesi veri yedeklemesi yapmanızı tavsiye ederiz.

Yüklediğiniz yazılım, vaat edilen özelliklerin bir kısmını ya da tamamını içermeyebilir. (Bu özellikler, sonraki güncellemelerle eklenecektir.)

Nadir durumlarda cihazınız, teknik servise ihtiyaç duyacak şekilde hasar alabilir.

İster Apple, ister Google isterseniz de Microsoft tarafından yayınlanan beta yazılımları kullanın, bunların hepsi çeşitli hatalar ve sorunlar barındırabilir. Bu nedenle beta programa kaydolmak isteyip istemediğiniz konusundaki kararınızı verdikten sonra verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.