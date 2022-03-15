iOS 15.4 Güncellemesi Yayınlandı

Apple iOS 15.4 beta sürümünden çıktı ve iPhone kullanıcılarının telefonlarına ulaşmaya başladı.

Telefonunuzun kilidini maskeli yüzünüzle açma özelliği, yeni emoji çeşitleri ve önemli AirTag güvenlik yükseltmeleri gibi yeni ve kullanışlı özellikler getiren güncelleme yavaş yavaş tüm telefonlara gönderilmeye başladı.

iOS 15.4 Güncellemesinden Öne Çıkan Detaylar

Güncellenmiş iPhone işletim sisteminin piyasaya sürülmesi, Apple'ın uygun fiyatlı 5G telefonu olan yeni iPhone SE 3'ün satışa sunulmasıyla aynı güne denk geldi. Apple, bu güncellemeyle ilgili sürüm notlarında, telefonunuz burnunuzu ve ağzınızı göremese bile iPhone 12 ve daha yeni telefonların (bu, Face ID'yi destekleyen tüm iPhone'ların olmadığı anlamına gelir) telefonun kilidini açmasına izin veren Face ID'deki değişiklikleri listeliyor. Bu özellik, Apple Pay için kimlik doğrulamasını ve Safari'de otomatik parola doldurmayı da kapsıyor.

Temel olarak Apple, Face ID üzerindeki değişiklikler sonrası Face ID'nin sizi bir maskeyle veya yalnızca yüzünüzün tamamı görünür şekilde tanımasına izin vermek arasında bir seçim yapmanızı istiyor. Bu özellik, dünyadaki pek çok kişinin maskeleri bir kenara bırakmaya başlamasıyla birlikte geldi ancak bir sonraki kaçınılmaz Covid varyantı sırasında kullanışlı bir özellik olabilir.

Ek olarak yeni güncellemeyle birlikte 37 yeni emoji eklendi. Ayrıca birçok emojinin yeni cilt tonu rengi de mevcut.