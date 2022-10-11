iOS 16.0.3 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Değişiklikler

Apple, iOS 16'nın yanı sıra iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'yu etkileyen bazı erken hataları düzeltmeye devam ediyor. Şirket şimdi, bildirimler, kamera uygulaması ve daha fazlası için ek hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeren iOS 16.0.3'ü kullanıma sunuyor.

Ayarlar uygulamasına gidip Genel'i ve ardından Yazılım Güncelleme'yi seçerek iPhone'unuzu iOS 16.0.3'e güncelleyebilirsiniz. Bugünkü güncellemenin yapı numarası 20A392'dir. İPhone 8 ve daha yenisini içeren iOS 16'yı çalıştırabilen tüm iPhone'lar için kullanılabilir.

iOS 16.0.3 Güncellemesi Detayları

Bugünkü güncelleme, Apple'ın iOS 16.0.2'yi Eylül ayının sonuna doğru piyasaya sürmesinden sonra geliyor. Son güncelleme, can sıkıcı kopyala ve yapıştır uyarılarını, iPhone 14 Pro için kamera titreme sorununu ve daha fazlasını ele almıştı. Apple ayrıca geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları ile iOS 16.1'i beta testine devam ediyor ve öncelikle yeni özelliklere odaklanıyor.

Merak ettiğimiz en büyük şeylerden biri, iOS 16.0.3'ün şu anda birçok iPhone kullanıcısından gelen pil ömrü şikayetlerini ele alıp almadığı. Daha önce kullanıcıların belirttiği üzere iOS 16, yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri de dâhil olmak üzere iPhone kullanıcılarının çoğu için pil ömrünü önemli ölçüde etkiledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.