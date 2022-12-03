iOS 16.2 Ne Zaman Çıkacak?

Apple, Ekim ayı sonunda iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemelerini test etmeye başladı ve hem geliştiricilere hem de genel beta test kullanıcılarına betalar sağladı. Şu an itibariyle toplam dört beta yayınlandı ve dördüncü beta bu hafta başlarında çıktı.

Ekim ayından bu yana yayınlanan yalnızca dört betayı göz önüne aldığımızda, iOS 16.2'nin kararlı bir sürümünü beklemeden önce hâlâ biraz test süresi var.

Kararlı sürümden önce genellikle beş veya daha fazla beta görürüz ancak tatil sezonunda zaman çizelgeleri sıkışır. Geçen yıl Apple, RC ve sonraki lansmandan önce iOS 15.2'nin yalnızca dört betasını yayınladı, bu nedenle bu yıl da benzer bir şey görebiliriz.

iOS 16.2, 12 Aralık'ta Yayınlanabilir

Bu plan uygulanırsa Apple önümüzdeki hafta, muhtemelen 6 Aralık Salı günü iOS 16.2'nin kararlı sürümüne en yakın sürümü sağlayabilir. Bunu göz önünde bulundurarak ise 12 Aralık haftasında bir iOS 16.2 lansmanı görebiliriz. Ufukta daha fazla beta varsa 19 Aralık haftası da bir olasılık. Geçen yılki iOS 15.2 lansmanı, Apple'ın 2 Aralık'ta dördüncü betayı ve 7 Aralık'ta RC'yi sunmasının ardından 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleşmişti.

Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16.2'nin Aralık ortasında çıkacağını söylemişti, bu da 12 Aralık haftası tahmini ile örtüşüyor.