iOS 16.2 ve 16.3 Sürümlerinin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple bu hafta, iOS 16.2, iPadOS 16.2 ve macOS Ventura 13.1 dâhil olmak üzere bir sonraki yazılım güncellemelerinin ilk betalarını başlattı.

Bloomberg'in bugün yayınladığı yeni bir rapor, Apple'ın şu anda bu güncellemeleri Aralık ayının ortalarında kullanıcılara sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Power On haber bülteninin son sayısında, Apple'ın yıl için donanım sürümlerini tamamlamasına rağmen, daha fazla yazılım güncellemesinin yolda olduğunu söylüyor. Gurman "Geçen hafta beta testine başlayan iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemelerinin Aralık ayı ortalarında yayınlanması bekleniyor." dedi.

iOS 16.2 Aralık Ayında, iOS 16.3 Şubat-Mart 2023'te Geliyor

Gurman ayrıca Apple'ın iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3 için Şubat başı ile Mart başı arasında bir çıkış tarihi hedeflediğini de belirtiyor:

"Bana, Apple'ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'ların M2 işlemcili sürümleri de dâhil olmak üzere yükseltilmiş modelleri 2023 takviminin ilk çeyreğinde tanıtmayı hedeflediği ve lansmanları yaklaşmakta olan macOS Ventura 13.3 ve iOS 16.3'e bağladığı söylendi. Bu yazılım güncellemelerinin Şubat başı ile Mart başı arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor."

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