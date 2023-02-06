iOS 16.3'te iCloud Yedekleme Sorunları Ortaya Çıktı

Bazı iCloud kullanıcıları iOS 16.3'e güncelledikten sonra iCloud Drive, Fotoğraflar ve yedekleme yüklemeyle eş zamanlama konusunda sorun yaşıyor ve tüm bunlar iki faktörlü kimlik doğrulama eksikliğiyle ilgili görünüyor.

Apple'ın destek forumlarına ve Reddit'e gönderilen mesajların yanı sıra AppleInsider ile iletişime geçen bir okuyucuya göre iCloud ile etkileşime girmeye çalışan bazı kullanıcılar için bir sorun var gibi görünüyor. Söz konusu durumlar, hesapları güvence altına almak için fiziksel güvenlik anahtarlarının kullanılmasını sağlayan güvenlik değişikliklerinin yanı sıra Gelişmiş Veri Koruması'nı ABD dışına genişleten iOS 16.3 güncellemesini ilgilendiriyor.

iOS 16.3'te iCloud Yedeklemesini Engelleyen Hatanın Nedeni

Kullanıcılar, "Beklenmeyen bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." şeklinde bir mesajla karşılaştıklarını belirtiyorlar. Bu hataya en çok iCloud Drive ve iCloud Backup da karşılaşılıyor.

Kullanıcı raporlarındaki ortak nokta, iki faktörlü kimlik doğrulamanın çoğu durumda etkinleştirilmemiş olmaması. Bazı durumlarda takip raporları Apple ID'de iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesinin geçici bir çözüm olabileceğini belirtse de herkes hesabında bu güvenlik özelliğini etkinleştirmek istemeyebilir.

Apple, iCloud Drive, aygıt ve mesajlar yedeklemeleri, fotoğraflar ve diğer öğelere uçtan uca şifreleme ekleyen Gelişmiş Veri Koruması'nı Aralık 2022'de ABD'de kullanıma sunmuş, bu özellik 23 Ocak'ta diğer ülkelere de genişletilmişti.

Apple'ın bu sorunlar üzerinde çalıştığı ve yakın zamanda gönderilecek mini bir güncelleme sonrası çözeceği düşünülüyor.