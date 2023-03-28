iOS 16.4 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yenilikler!

Apple, iOS 16 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.4'ü yayınladı. Güncelleme, 21 yeni emoji karakteri, Safari web bildirimleri, Ses izolasyonu, Apple Books sayfasının dönüş animasyonu, Podcast güncellemeleri ve bir dizi ince ayar içeriyor. Ayrıca güncelleme, HomeKit mimarisi ve hava durumu uygulamasında VoiceOver desteği gibi özellikleri içeriyor.

iOS 16.4, Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları ekleyen bir güncelleme olan iOS 16.3'ten iki ay sonra piyasaya sürüldü. Güncelleme, hayvanları, el hareketlerini ve nesneleri içeren 21 yeni emoji karakteri, ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler, Fotoğraflar'daki Yinelenenler albümü desteği ve çocuklardan gelen Satın Alma İzni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan önemli bir sorunu düzeltiyor.

Genel olarak düzeltmeleri temel alan güncellemenin detayları ise şu şekilde:

iOS 16.4 Güncellemesi Detayları

Hayvanları, el hareketlerini ve nesneleri içeren 21 yeni emoji

Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler

Hücresel aramalar için Ses İzolasyonu

Fotoğraflar’daki Yinelenenler albümü desteği

Hava Durumu uygulamasında haritalar için VoiceOver desteği

Flaş ışıkları veya yanıp sönen ışıklar algılandığında videoyu otomatik olarak soluklaştıran erişilebilirlik ayarı

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeler

Çocuklardan gelen Satın Alma İzni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan sorunun düzeltilmesi

Matter uyumlu termostatların Apple Ev ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunun düzeltilmesi

iOS 16.4'ü yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek telefonunuzun iOS 16.4 güncellemesini alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.