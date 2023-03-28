iOS 16.4 Güncellemesi Yayınlandı: İşte Yenilikler!
Apple, genel olarak hata düzeltmelere odaklandığı yeni iOS güncellemesini yayınladı. İşte detaylar!
Apple, iOS 16 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 16.4'ü yayınladı. Güncelleme, 21 yeni emoji karakteri, Safari web bildirimleri, Ses izolasyonu, Apple Books sayfasının dönüş animasyonu, Podcast güncellemeleri ve bir dizi ince ayar içeriyor. Ayrıca güncelleme, HomeKit mimarisi ve hava durumu uygulamasında VoiceOver desteği gibi özellikleri içeriyor.
iOS 16.4, Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları ekleyen bir güncelleme olan iOS 16.3'ten iki ay sonra piyasaya sürüldü. Güncelleme, hayvanları, el hareketlerini ve nesneleri içeren 21 yeni emoji karakteri, ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler, Fotoğraflar'daki Yinelenenler albümü desteği ve çocuklardan gelen Satın Alma İzni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan önemli bir sorunu düzeltiyor.
Genel olarak düzeltmeleri temel alan güncellemenin detayları ise şu şekilde:
iOS 16.4 Güncellemesi Detayları
- Hayvanları, el hareketlerini ve nesneleri içeren 21 yeni emoji
- Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler
- Hücresel aramalar için Ses İzolasyonu
- Fotoğraflar’daki Yinelenenler albümü desteği
- Hava Durumu uygulamasında haritalar için VoiceOver desteği
- Flaş ışıkları veya yanıp sönen ışıklar algılandığında videoyu otomatik olarak soluklaştıran erişilebilirlik ayarı
- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeler
- Çocuklardan gelen Satın Alma İzni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan sorunun düzeltilmesi
- Matter uyumlu termostatların Apple Ev ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunun düzeltilmesi
iOS 16.4'ü yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek telefonunuzun iOS 16.4 güncellemesini alıp almadığını kontrol edebilirsiniz.
iOS 16 Beta Sürümü Nasıl İndirilir ve Yüklenir?
Apple WWDC22 etkinliğinde yeni işletim sistemini tanıttı. Son güncellemeyle birlikte gelen iOS 16 beta sürümü Apple kullanıcıları için yeni özellikler sunuyor bu özelliklerin arasında yeni kilit ekranları, widget’lar, mesaj düzenlemeleri gibi özellikler bulunmakta.
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