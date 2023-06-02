Apple, iOS 17 Duyurusu Öncesi iOS 16 Benimseme Oranlarını Paylaştı

Apple'ın Pazartesi günü WWDC 2023'te işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi olan iOS 17'yi duyurmasına çok az kaldı. Etkinliğe sadece birkaç gün kala şirket, iOS 16'nın tüm iPhone kullanıcıları arasında benimsenme oranının %81'e ulaştığını gösteren yeni veriler paylaştı.

Apple Developer web sitesinde gösterildiği üzere, tüm iOS cihazlarının %81'i Eylül 2022'de halka sunulan iOS 16'yı çalıştırıyor. Cihazların %13'ü hâlâ güvenlik güncellemeleri alan iOS 15'i çalıştırırken, cihazların yalnızca %6'sı hâlâ eski sürümleri çalıştırıyor.

iPad söz konusu olduğunda, tüm iPad'lerin %71'i iPadOS 16'yı çalıştırırken, %20'si iPadOS 15'i ve %9'u ise işletim sisteminin eski sürümlerini çalıştırıyor.

iOS 16 Benimseme Oranı %81'e Ulaşmış Durumda

Apple ayrıca son dört yılda piyasaya sürülen cihazlara göre filtrelenmiş veriler de sunuyor. iOS 16, 11 ve üzeri iPhone'ların %90'ında yüklü ve bu cihazların yalnızca %2'si iOS 15 veya iOS 16'ya güncellenmemiş. iPadOS 16, son dört yılda piyasaya sürülen iPad'lerin %76'sında çalışıyor ve bu modellerin yalnızca %6'sı hâlâ iPadOS 15'ten önceki yazılımı kullanıyor.

iOS 16'nın benimsenme oranları, iOS 15'in geçen yıl Mayıs ayında sahip olduğu oranlara benziyor. Bununla birlikte, yayınlandıktan sonraki ilk birkaç ay karşılaştırıldığında, iOS 16'nın benimsenmesi çok daha hızlıydı.

Bu yılın başlarında, Apple resmi iOS 16 benimseme verilerini ilk kez paylaştığında, tüm iOS cihazlarının %72'si yazılımın en son sürümünü çalıştırıyordu. iOS 17'nin iOS 16 kadar hızlı bir benimsenme oranına sahip olup olmayacağını göreceğiz.