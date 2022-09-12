iOS 16 Çıktı! İşte Yeni Özellikler

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Apple etkinliği sonrasında yeni iOS işletim sistemi bekleniyordu. 12 Eylül'de yapılan tanıtımla iOS 16 resmen tanıtıldı. iPhone kullanıcılar için birçok yenilik getiren iOS 16, 12 Eylül itibarıyla indirilebilecek.

iOS 16 güncellemesi yeni çıkan iPhone 14 sürümleri de dahil olmak üzere 22 model için indirilebilir durumda.

iOS 16 Güncellemesi Alan Cihazlar

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

İşte iOS 16 ile Birlikte Gelen Yeni Özellikler!

Yazılım konusunda getirilmesi geç kalan bazı özellikler sıklıkla kullanıcıların Apple'ı eleştirmesine sebep oluyordu. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri değerlendiren Apple, bu kapsamda yeni özellikler ile iPhone'ları yeniden öne çıkarmayı başardı. Ayrıca her zaman olduğu gibi iPhone'a has birçok özellik de iOS 16 ile birlikte gelecek.

Kilit ekranı geliştirmeleri iOS 16 özellikleri arasında dikkat çekiyor. Güncellemeyle birlikte artık ana ekrana widget ekleme, çeşitli özelleştirmeler ve benzersiz arka plan ekleyebilmek mümkün hale geldi.

geliştirmeleri iOS 16 özellikleri arasında dikkat çekiyor. Güncellemeyle birlikte artık ana ekrana ekleme, çeşitli ve benzersiz ekleyebilmek mümkün hale geldi. iOS 16'da en dikkat çeken yeniliklerden biri hiç şüphesiz Always on Display modu oldu. Yalnızca iPhone 14 Pro modelleri için kullanılabilir olacak olan Always on Display modu uzun süredir Android telefonlarda bulunuyordu. Artık klasik hale gelmiş özelliklerin yanında arka planın da ekran kapalıyken görünebilmesi ve widget görünürlüğü gibi özellikleri her zaman açık moduna ekleyen Apple, bu noktada bir fark yaratmayı başarmış gibi görünüyor.

modu oldu. modelleri için kullanılabilir olacak olan Always on Display modu uzun süredir Android telefonlarda bulunuyordu. Artık klasik hale gelmiş özelliklerin yanında arka planın da ekran kapalıyken görünebilmesi ve widget görünürlüğü gibi özellikleri her zaman açık moduna ekleyen Apple, bu noktada bir fark yaratmayı başarmış gibi görünüyor. Yeni işletim sistemiyle tanıştığımız "odak" özelliği, ana ekranlarında ve bildirimlerinde neyi görüp görmeyeceğini belirlemelerini sağlıyor. Odak özelliği sayesinde örneğin tatil durumundayken günlük olarak kullandığınız mesajlaşma uygulamalarından iş ile ilgili bildirimleri tamamiyle çıkartabilir ve kesintisiz bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

özelliği, ana ekranlarında ve bildirimlerinde neyi görüp görmeyeceğini belirlemelerini sağlıyor. Odak özelliği sayesinde örneğin tatil durumundayken günlük olarak kullandığınız mesajlaşma uygulamalarından iş ile ilgili bildirimleri tamamiyle çıkartabilir ve kesintisiz bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. iOS 16 mesajlar konusunda da büyük yenilikler barındırıyor. Artık iPhone'lar üzerinden gönderilen mesajlar düzenlenebiliyor. Karşı taraf mesajın düzenlendiğini bilgisini ve eski mesajı görebiliyor. Bunun dışında mesajı gönderdikten sonra 2 dakika içinde geri almak da iOS 16 ile birlikte mümkün hale geldi. Bunun dışında SharePlay ve ortak çalışma geliştirmeleri de mesajlar uygulamasındaki geliştirmeler arasında.

iOS 16 Nasıl Kurulur?

Eğer yukarıda belirtilen güncelleme alan iPhone modellerinden birine sahipseniz iOS 16 kurmak için ekstra olarak bir işlem yapmanıza gerek yoktur. 12 Eylül'den itibaren iPhone'lara otomatik olarak gönderilen güncelleme bildirimi üzerinden kurulumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Manuel iOS 16 kurulumu için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.