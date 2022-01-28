iOS 16’dan İlk Sızıntılar Geldi: Daha Büyük ve Etkileşimli Widgetlar

Geçtiğimiz günlerde iOS 16 güncellemesi alacak olan iPhone modellerinin ortaya çıkmasının ardından, yeni güncellemeyle ilgili olarak sızıntılar da gelmeye başladı. iOS 16’ya ait sızdırılan ilk ekran görüntüsünde InfoShack adı verilen daha büyük ve etkileşimli widgetların sahneye çıktığı görülüyor.

Widgetlar Daha İşlevsel Hale Gelecek

LeaksApplePro adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda, birden çok widgetın InfoShack adı verilen daha büyük bir alanda tutulacağını söyledi. Kullanıcı her bir widget'ın bu alandan kontrol edileceğini ifade etti. Örneğin; kullanıcılar widgetların bir arada tutulduğu bu alandan hem hava durumunu takip edebilecek hem de telefonlarının ekran parlaklığını değiştirebilecek.

Bunun yanında gelen cevapsız çağrıları ve mesaj sayılarını da görebileceğiniz yepyeni widgetlar üzerinde de çalışılıyor. Ancak bazı kullanıcılar, ekran görüntüsünde simgelerin eski olduğunu söyleyerek sızıntının sahte olduğunu da düşündüğünü söyledi.

iOS 16, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan WWDC 22 Konferansı'nda tanıtılacak.