iOS 16 Güncellemesini Alamayacak iPhone'lar Belli Oldu

Eski iPhone telefonlar, Apple güncelleme desteğini kesene dek belirli bir süre için yeni iOS güncellemeleri alıyordu. Özellikle de en eski telefonlarına bile iOS güncellemelerini göndermesiyle kullanıcıları sevindiren Apple'ın iOS 16 güncellemesinde bazı telefonlardan vazgeçeceği ortaya çıktı.

Yeni bir rapor, iOS 16'nın bu yıl piyasaya sürüldüğünde hangi cihazlara gelmeyeceğini belirtiyor.

Bu yeni rapor, iDropNews adlı bir siteden geliyor. Kaynağın çok sağlam olmaması insanları çelişkiye düşürse de Apple'ın bu kararı almasının arkasında yatan sebepler oldukça makul.

iOS 16 Desteklemeyecek iPhone'lar

Rapora göre iOS 16, son güncelleme olan iOS 15'i alan üç iPhone ile uyumlu olmayacak: bunlar iPhone 6s, iPhone 6S Plus ve orijinal iPhone SE. Bu cihazlar sırasıyla 2015 ve 2016 yıllarına aitler, bu nedenle oldukça eski cihazlar olduklarını kabul etmek gerek.

Apple, yeni iOS yapılarına sahip eski iPhone'lar için desteği kesiyor çünkü eski donanımın yeni işletim sistemi için gücü veya alanı yok ve bu Android'lerde de zaman zaman yaşanan bir durum. Keza bu, Apple'ın bu telefonları tamamen unutacağı anlamına gelmiyor çünkü desteği kesilen telefonlar bile hâlâ güvenlik güncellemeleri alabiliyorlar. Ayrıca hâlâ güncelleme geldiği hâlde eski iOS sürümlerini kullanan insanlar var ki bu da iPhone'un işletim sisteminin stabilliği noktasında ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi.

Bu şimdilik sadece sızıntıdan ibaret bu yüzden bu telefonların Apple tarafından iOS 16 güncellemesini almayacakları resmî değil ancak bu tarz sızıntıların yanılma payı genelde çok düşük oluyor.