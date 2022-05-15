iOS 16 Hakkında İlk Detaylar Geldi

iPhone kullanıcıları merakla iOS 16'yı beklemeye devam ediyor. Yeni gelen bir rapora göre Apple'ın iOS 16'ya geçişi mobil işletim sisteminde birçok büyük değişiklik getirecek ancak görünüşe göre tasarım açısından da iOS 15'e fazlasıyla benzeyecek.

Apple, 6 Haziran'daki WWDC 2022 konferansında yeni nesil işletim sistemlerini tanıtmaya hazırlanıyor ve bu da nelerin açıklanacağına dair söylentileri gündeme getiriyor. Geliştirici konferansı öncesinde yapılan spekülasyonlarda Apple'ın iOS 16 için büyük değişikliklere hazırlandığı ancak bilindik bir görünümle karşımıza çıkaracağı belirtiliyor.

Bloomberg'in "Power On" haber bülteninde Mark Gurman'a göre "sistem genelinde büyük değişiklikler" tanıtılacak. Değişiklikler "etkileşimin yeni yollarını ve bazı yeni Apple uygulamalarını" içerecek ancak Gurman bu noktada gerçek anlamda neyin değişeceğini söylemekte yetersiz kalıyor. Gurman, yeniliklere rağmen iOS 16'nın genel tasarım estetiğinde iOS 15'e nispeten pek de fark olmayacağını belirtiyor ve Apple'ın "yazılımın tamamen yeniden tasarım sunmasını" beklemediğini dile getiriyor.

watchOS 9 Hakkında da Bazı Bilgiler Paylaşıldı

Gurman, iOS güncellemelerinin yanı sıra watchOS 9 hakkındaki haberlerin de "önemli olacağını" ekledi ancak yine de ne olduğunu belirtmeyi reddetti. watchOS 9 ile ilgili önceki söylentiler arasında her zaman kullanılabilecek olan bir düşük güç modu, mevcut atriyal fibrilasyon özellikleriyle ilgili bir uzantı ve daha fazla egzersiz türü ve koşu ölçümü yer alıyor.

Peki siz iOS 16'dan ne bekliyorsunuz? Sizin için tasarım tarafı mı yoksa stabilliği mi daha önemli? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.