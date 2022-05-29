Her Zaman Açık Ekran Özelliğinin iOS 16 ile Geleceği İddia Ediliyor

Apple'ın iOS 16 tanıtımının, bu yıl çıkacak olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için gelebilecek bir özellik olan Always-on Display (Her Zaman Açık Ekran) desteğini içerebileceği belirtiliyor.

Sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya sürüldüğünde, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in 1Hz'lik düşük bir yenileme hızı sunduğu söylentisi gerçek olursa ekran teknolojisinde değişiklikler içerebilir. Böyle bir özelliği kullanabilmek için Apple'ın iOS 16'da temellerini atacağı öngörülüyor.

Bloomberg "Power On" haber bülteni için Mark Gurman ile konuşan kaynaklara göre iOS 16 "Her Zaman Açık Ekran" desteğine sahip olacak. Bu, bazı Apple Watch modellerine benzer şekilde iPhone'un kilit ekranında kare hızını önemli ölçüde düşürmesine ve hızlı bir şekilde gözden geçirilebilir bilgileri görüntülemesine izin verecek.

Apple Normalde Bu Özelliği iPhone 13'te Kullanmayı Planlıyormuş

Gurman, özelliğin Apple'ın aslında geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 13 için planladığı bir özellik olduğunu iddia ediyor. Apple, Her Zaman Açık Ekran özelliğini sunma potansiyeline sahip bir teknoloji olan iPhone 13 Pro serisinde düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LPTO) ekran panelleri kullanıyordu ancak dâhil edilen ProMotion desteği yalnızca 120 Hz'e kadar düşebiliyordu.

6 Haziran'da WWDC 2022 açılış konuşmasının bir parçası olarak tanıtılması beklenen iOS 16, yenilenen yerleşik uygulamaların yanı sıra "yeni etkileşim yolları" içerecek ancak iOS 15 ile nispeten aynı tasarımı koruyacak.

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