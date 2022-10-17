iOS 16 İçin İki Yeni YouTube Widget'ı Geldi

Widget'lar iOS 14 ve iPadOS 15'te tanıtılırken, YouTube gibi uygulamalar bunlara ayak uydurmakta yavaş kaldı ancak yakın tarihli bir güncelleme sonunda bu sorunu çözdü.

Google, biri YouTube'da arama çubuğunu açmanıza izin veren ve diğeri doğrudan abone olduğunuz kanallara ve daha fazlasına gitmenizi sağlayan iki widget'ı etkinleştiren bir güncelleme yayınladı. Widget'lar 2020'de iOS'a geldiğinden beri, özellikle iPhone'da ve dahası iPad'de her gün kullanılan bir özellik olduğundan, uygulamaların da widget'lara aynı değeri göstermesi gerekiyor.

Yeni YouTube Widget'ları Daha Hızlı Erişim Sağlıyor

Bu güncelleme sayesinde YouTube'ta abone olduğunuz kanallardan gelen yeni videolar, daha hızlı ve daha kolay erişilebilir hâle geldi.

İster belirli bir dizi hakkında bir kanal olsun, ister öğle yemeğinizi yerken izlemek için bir kanal olsun, bir sürü YouTube kanalına aboneliğiniz bulunuyor ancak bu aboneliklere ulaşmak için YouTube uygulamasını bulmanız, aboneliklerinize gitmeniz ve ardından videoyu açmanız gerekiyordu. Yeni widget güncellemesi bu süreci kısaltmaya yarıyor ve doğrudan arama çubuğu veya abonelikleri görebileceğiniz iki yeni widget sağlıyor.

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