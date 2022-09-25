iOS 16 ile Pil Ömrü Şikayetleri Artmaya Devam Ediyor

iOS 16 yaklaşık iki haftadır kullanıcılar tarafından kullanılıyor ve kullanıcılar, güncellemenin iPhone'larının pil ömrünü mahvettiğinden şikayet etmeye devam ediyor. Bir yazılım güncellemesinden sonra pil ömründe geçici bir düşüş normal olsa da bu sefer farklı bir şeyler oluyor gibi görünüyor.

iPhone'unuzu yeni bir iOS sürümüne güncellediğinizde, bu güncellemeyi yükledikten hemen sonra pil ömrünüz genellikle geçici olarak etkilenir. Bunun nedeni iOS'un dosyaları, fotoğrafları, uygulamaları ve daha fazlasını yeniden optimize etmesidir. İPhone'unuzun piline bu tür bir darbe, özellikle Apple'ın iOS 16 gibi yıllık yazılım sürümlerinde dikkate değerdir çünkü bunlar çok büyük güncellemelerdir.

Kullanıcıların Şikayetleri Her Geçen Gün Artıyor

Genel olarak bu, yeni bir yazılım sürümü yayınlandıktan hemen sonra pil ömrü şikayetlerinin artmasına neden olur ancak arka plandaki tüm yeniden optimize işlemleri tamamlandığında şikayetler genellikle azalır ancak bu yıl şikayetler azalmadı ve birçok kullanıcı iOS 16'nın iPhone'larının pil ömrünü tamamen azalttığından emin.

Kullanıcıların pek çoğu iki hafta önce iOS 16'yı yükledikten sonra iPhone pil ömrünün önemli ölçüde etkilendiğini söylüyor ve elbette Apple'ın iPhone 14 satışlarını artırmak için eski iPhone'larda pil ömrünü bilerek azalttığına dair bir dizi komplo teorisi de var.

Peki sizin iOS 16 ile pil ömrünüzü deneyimleme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.