iOS 16 ile Birlikte Apple, Kredi Kartınızın Yanı Sıra CVV Kodunu da Kayıtlı Tutacak

WWDC 2022 etkinliği geride kaldı ve etkinlikte tanıtılan iOS 16'nın geliştirici sürümü kullanıma sunuldu. iOS 16'nın geliştiriciler için ikinci beta sürümünün de bu hafta gelmesiyle birlikte Apple'ın tanıtım zamanı değinmediği yenilikler hızla keşfedilmeye devam ediyor. Bunlardan biri de kayıtlı kredi kartlarıyla ilgili ve kimisi için hayat kolaylaştırırken kimisi için güvenlik zafiyeti sanılacak cinsten.

Geliştirici sürümünde bir süredir pek çok yenilik ortaya çıkıyor. Bunlar arasında en son ortaya çıkan ve en dikkat çekenlerden birisi artık Captcha doğrulamalarını Apple ID onayı ile birlikte atlayabilecek olmamızdı.

Yeni ortaya çıkan özellik ise kredi kartlarını kayıtlı tutanları ilgilendiriyor. Mevcut iOS sürümüne dek bu durum yalnızca kredi kartı numarası ve ad soyad gibi bilgileri kayıtlı tutabilmeyi içeriyordu ve tek yapmanız gereken CVV kodunu girmekti. iOS 16 ile birlikte Apple artık CVV kodunu da kayıtlı tutabilecek.

Bu özelliği kullanabilmek için iCloud Anahtar Zinciri'nin açık olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Kullanıcıların CVV Ezberleme Derdi Sona Eriyor

Kullanıcıların bazıları tarafından güvenlik zafiyeti yaşatabilecek bir özellik olarak görülse de güvenlik noktasında Apple'ın ne denli başarılı olduğu aşikâr. Keza bu ayarı dilediğiniz gibi değiştirme özelliği de sunulacak. Bu sayede dilerseniz yalnızca kart numarasını, dilerseniz CVV kodu ile birlikte kayıtlı tutma tercihini seçebileceksiniz.

Eğer iOS 16 beta erişimine sahipseniz bu özelliğe "Ayarlar > Safari > Otomatik Doldur > Kayıtlı Kredi Kartları" kısmından erişebilirsiniz.

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