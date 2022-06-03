iOS 16 Öncesi iOS 15'in Kullanım Oranları Açıklandı

Mobil analitik şirketi Mixpanel'e göre iOS 15, lansmanından 250 gün sonra ve Apple'ın sürümü WWDC 2021'de ilk önizlemesinden yaklaşık bir yıl sonra tahmini %90'lık bir kullanım oranına yaklaşıyor.

Mixpanel'e göre yazının yazıldığı sırada, iOS 15‌, yalnızca 10 hafta öncesine göre yaklaşık %10'luk bir artışla %88,9'luk bir tahmini kullanım oranına sahip. Mixpanel, sayısını mobil analitik SDK'sını kullanan uygulamalara ve web sitelerine yapılan ziyaretleri izlemeye dayandırıyor bu nedenle rakamlar tamamen doğru değil. Apple, geçtiğimiz Ocak ayında iOS 15 için son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %72'sinin şirketin en son iOS sürümünü çalıştırdığını iddia etmişti.

‌iOS 15‌, kısmen daha küçük bir sürüm olması ve güncelleme ilk piyasaya sürüldüğünde kullanıcıları etkileyen bir avuç hata nedeniyle iOS 14'e kıyasla daha az bir kullanım oranından muzdaripti. Buna rağmen ‌iOS 15‌ bazı sistem uygulamalarında iyileştirmeler içeriyor, yeniden tasarlanmış Rahatsız Etmeyin ve Odak Modu sistemi, Canlı Metin ve çok daha fazlasını sunuyor.

iOS 15 Kullanım Oranında Beklenenin Üstünde

Önümüzdeki hafta Apple, 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı sırasında iOS 16 ve iPadOS 16'nın önizlemesini yapacak. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre yeni güncellemenin kullanıcılar için önemli bir güncelleme olması bekleniyor. Bloomberg, Apple'ın Kilit Ekranını yeniden tasarlamayı ve yeni Apple uygulamaları, yeni etkileşim yolları ve daha pek çok konuda iyileştirmeler yapmayı planladığını bildirdi. Apple ayrıca iPadOS'u daha Mac benzeri hâle getirmek için büyük değişiklikler planlıyor.

Apple, önümüzdeki hafta macOS 13, watchOS 9 ve tvOS 16 ile birlikte iOS ve iPadOS 16'yı önizleyecek olsa da güncellemeler sonbaharın sonlarına kadar tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Bunun yerine Apple, yaz boyunca tüm güncellemeleri herkese açık beta test programı üyeleri ve geliştiricilerle beta testi yapacak.