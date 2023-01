iOS 16 Sorunları Çözülmüyor: Kullanıcı Şikayetleri

iOS 16 yayınalandığı günden itibaren iPhone kullanıcılarına büyük sorunlar yaşatıyor. Sürüm sorunları, Aralık ayında çıkan iOS 16.2 sonrasında da pek düzelmişe benzemiyor, ki kullanıcılar şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor.

Eylül 2022'de yayınlanan iOS 16, birçok farklı noktadan iPhone'un ekran görünümü başta olmak üzere uygulamalar ve kullanım açısından da değişiklikleri ile dikkat çekmişti. Dört ay önce çıkan işletim sistemine karşı kullanıcılar hala sayısız hata bildirmeye devam ediyor. Şikayetler, Twitter ve Reddit üzerinden aktarılmaya devam ediyor.

13 Aralık'ta yapılan son güncelleme ile iOS 16.2'ye yükselen sürüm, kullanıcıların yaşadığı sorunları çözmedi. Yayınlandığından itibaren sorunları çözüp azaltmak yerine daha da arttığına vurgu yapılıyor.

iPhone kullanıcıları, sürümün telefonlarındaki hatalarını ayrı ayrı dile getiriyor. Ağırlıklı olarak bildirilen şikayetler;

Tüm bu sorunlar başta iPhone 14 ve iPhone 14 Pro olmak üzere tüm güncelleme alan modellerde yaşanıyor. Kullanıcıların çoğunluğunun dile getirdiği hatalar iOS 16.3 öncesinde bir iOS 16.2.1 yayınlanması ile düzeltilebilir. Bu noktada Apple'ın hamlesi ne olacak hep birlikte göreceğiz.

Kullanıcılardan gelen bazı şikayetler:

My iPhone 14 pro max is far the buggiest iPhone I’ve used in a LONG time.



-Camera freezes

-Keyboard haptic/sounds randomly change

- keyboard is slow when on WhatsApp calls

- battery getting worse



Is it just me?? (iOS 16.2)