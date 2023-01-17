iOS 16 Sorunları Çözülmüyor: Kullanıcı Şikayetleri

Apple, iOS 16 sürümünü yayınlandığı günden beri şikayetlere boğuluyor. Hala herhangi bir güncelleme yapılmaması büyük tepkilere neden oluyor. İşte tüm detaylar!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

iOS 16 yayınalandığı günden itibaren iPhone kullanıcılarına büyük sorunlar yaşatıyor. Sürüm sorunları, Aralık ayında çıkan iOS 16.2 sonrasında da pek düzelmişe benzemiyor, ki kullanıcılar şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor.

Eylül 2022'de yayınlanan iOS 16, birçok farklı noktadan iPhone'un ekran görünümü başta olmak üzere uygulamalar ve kullanım açısından da değişiklikleri ile dikkat çekmişti. Dört ay önce çıkan işletim sistemine karşı kullanıcılar hala sayısız hata bildirmeye devam ediyor. Şikayetler, Twitter ve Reddit üzerinden aktarılmaya devam ediyor.

13 Aralık'ta yapılan son güncelleme ile iOS 16.2'ye yükselen sürüm, kullanıcıların yaşadığı sorunları çözmedi. Yayınlandığından itibaren sorunları çözüp azaltmak yerine daha da arttığına vurgu yapılıyor.

iOS 16 Sorunları Bir Türlü Çözülmüyor

iPhone kullanıcıları, sürümün telefonlarındaki hatalarını ayrı ayrı dile getiriyor. Ağırlıklı olarak bildirilen şikayetler;

  • Uygulamaların düzgün çalışmaması/donması/tamamen çalışmayı durdurması
  • Düşük sistem performansı
  • Klavyenin kaybolması/çalışmaması
  • Spotlight aramasının çökmesi
  • HomeKit problemleri
  • Apple Music hataları
  • Odak modlarıyla ilgili sorunlar
  • CarPlay aksaklıkları
  • Hızlı pil tüketimi

Tüm bu sorunlar başta iPhone 14 ve iPhone 14 Pro olmak üzere tüm güncelleme alan modellerde yaşanıyor. Kullanıcıların çoğunluğunun dile getirdiği hatalar iOS 16.3 öncesinde bir iOS 16.2.1 yayınlanması ile düzeltilebilir. Bu noktada Apple'ın hamlesi ne olacak hep birlikte göreceğiz.

Kullanıcılardan gelen bazı şikayetler:

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