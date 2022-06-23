iOS 16 ile Birlikte Spam Mesajlar Bildirilebilecek

Bir iOS kullanıcısıysanız, bilgileri doğrudan Apple'a gönderen bir spam iMessage aldığınızda muhtemelen "İstenmeyen Yap"a dokunmaya alışmışsınızdır. MacRumors, önemsiz SMS mesajlarının yakında geliştiriciler için piyasaya sürülen ve bu Temmuz ayında halka sunulacak olan iOS 16 beta 2'deki "Mesajlar" kısmının raporlama özelliğine dâhil edileceğini bildirdi.

iOS 16'nın yeni özelliği ile birlikte spam mesajlar artık son buluyor. Apple, bu özelliği yalnızca belirli operatörler için kullanıma sunuyor ancak hangileri olduğunu henüz belirtmedi.

SMS mesajlarını istenmeyen olarak işaretleyen kullanıcılar artık metnin numarasını ve içeriğini hem Apple'a hem de telefonlarının veya cihazlarının operatörüne gönderiyor. İstenmeyen mesajları bir telefon operatörüne bildirmek normalde tüm mesajı dört basamaklı bir numaraya (çoğu kişinin araması gereken) iletmeyi gerektiriyor, bu yüzden yaklaşan iOS güncellemesiyle bu sorunu çözmek bir nebze daha kolaylaşacak. Bir iletiyi istenmeyen olarak bildirmek numarayı engellemiyor, bu nedenle kullanıcıların bunu yine de manuel olarak yapması gerekiyor.

"İstenmeyen Yap" Seçeneği Artık Mesajlar'da da Kullanılabilir

Ücretsiz hediye kartları veya sipariş etmediğiniz paketler için teslimat uyarıları sunan şüpheli metinlerde bir artış fark ettiyseniz şaşırmamalısınız çünkü son zamanlarda istenmeyen e-posta ve dolandırıcılık SMS mesajları fazlasıyla revaçta. Spam engelleme uygulaması RoboKiller'in bir tahminine göre ABD'de Mayıs ayında yaklaşık 12 milyar spam mesaj gönderildi.

Bu yeni özellik daha önce iMessage'de mevcut olsa da Mesajlar kısmında kullanılamıyordu. iOS 16 sayesinde artık çok daha rahat ve hızlı bir şekilde Mesajlar kısmında düşen mesajları istenmeyen olarak belirleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Bu istenmeyen mesajlardan erkenden kurtulmak istiyorsanız iOS 16'nın beta 2'sine yakında erişebilirsiniz ancak daha stabil sürüm için sonbahar aylarındaki resmî lansmanı beklemeniz gerekecek.